شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة لـ"تلفزيون الخليج 365": أسعار الموبايلات رايحة لفين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع أسعار أجهزة الموبايل، إن جميع الشركات قامت بزيادة أسعار هواتف المحمول، حيث تمت زيادتها في البداية بنسبة 10%، ثم تمت زيادتها مرة أخرى بنسبة 10 % أخرى.

وأضاف في لقاء أجراه "تلفزيون الخليج 365" ضمن تغطية خاصة من صالة التحرير، عن أسعار الموبايلات، قدمتها الزميلة نسرين فؤاد، أن السوق تأثر بزيادة أسعار الموبايلات وتراجعت الموبايلات من 20 إلى 30% وهذا ـأيضا راجع إلى امتحانات الطلاب وغير ذلك من الظروف الحالية.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الموبايلات ليست متعلقة بالدولار لكنها متعلقة بزيادة الحكومة 5% على أسعار الموبايلات، مؤكداً أنها ليس وقتها.

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تغطية الخليج 365 حول أسعار الموبايلات

وحول انخفاض أسعار الموبايلات مرة أخرى قال إن الامر لن يظهر خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه بنهاية عيد الأضحى ستتضح الصورة كاملة من حيث الشراء والبيع والأسعار.