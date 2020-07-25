شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إطلاق مبادرة "بنية رقمية" بحضور محافظ البنك المركزي ووزير الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق غدا في مصر مبادرة "بنية رقمية" والتي تهدف لتقديم الدعم لقطاعات التجارية والمؤسسية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة وذلك بحضور كلاً من طارق عامر، محافظ البنك المركزي و الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الدكتور هشام توفيق، و زير قطاع الاعمال العام و الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة َ و المهندس احمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية كابيتال وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك.

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وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق منصة مصر الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية خلال أسابيع، وستضمن هذه المنصة 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم إتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.

وأضاف الوزير أنه جارى ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 30 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت.