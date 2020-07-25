شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت.. عيار 24 يصل إلى 229.42 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 25-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 229.42 ريال مقابل سعره أمس 228.59 ريال سعودى، كما ارتفع سعر "عيار 22 " إلى 210.30 ريال مقابل 209.54 ريال.



وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالى: وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالى: أسعار الذهب عيار 24

229.42 ريال 61.17$





سعر الذهب عيار 22

210.30 ريال 56.07$





أسعار الذهب عيار 21

200.75 ريال 53.52$





أسعار الذهب عيار 18

172.07 ريال 45.88$





سعر الذهب عيار 14

133.83 ريال 35.68$





سعر الذهب عيار 12

114.71 ريال 30.58$

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أسعار أوقية الذهب

7,135 ريال 1,902$





أسعار جنيه الذهب

1,606 ريال 428.18$





أسعار كيلو الذهب

229,421 ريال 61,167$

ويتجه الذهب اليوم الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر إذ استقر قرب أعلى مستوى في تسع سنوات، مستفيدا من ضعف الدولار وتوقعات بشأن التضخم نابعة من تحفيز للاقتصادات المتضررة من فيروس كورونا، كما تتطلع الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 1987، مع قوة دفع إضافية قادمة من رهانات على انتعاش النشاط الصناعي.

وارتفعت الأسعار أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، مما يضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ أواخر 2011.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 22.51 دولار للأوقية، بينما ارتفعت قرابة 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 901.14 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.5% إلى 2136.67 دولار.