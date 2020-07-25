شكرا لقرائتكم خبر عن 43.34 دولار للعقود الآجلة لبرنت.. تعرف على أخر أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط 43.34 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت وذلك عند التسوية أمس الجمعة خلال نهاية تعاملات الأسبوع بزيادة 3 قدرها 3 سنتات، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41.29 دولار للبرميل وذلك عند التسوية بزيادة قدرها 22سنتا .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط شهدت تذبذبا في إتجاهاتها أمس الجمعة خلال جلسات التداول ، حيث جاءت مدعومة في ظل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات إلي أدني مستوي له منذ شهر سبتمبر 2018 ، بينما في نفس التوقيت تأثرت أسعار النفط من تنامي التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وضعف مؤشرات الاقتصاد الأمريكي الصادرة يوم الخميس الماضي وأيضا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وهو ما قد يؤدي إلي تجدد إجراءات العزل الجزئي في بعض البلدان وتأثيره السلبي علي الطلب علي الوقود .

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وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي، قد أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة غير متوقعة الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقفزت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من يوليو لتصل إلى 531مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.