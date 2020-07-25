شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الأخشاب: عقد ندوات "أونلاين" للتواصل مع الصناع فى ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات عددا من الندوات "اون لاين" ، وذلك فى إطار خطة الغرفة لتنظيم تلك الندوات وتقديم خدمات للأعضاء بأسلوب يتناسب مع الظروف الراهنة (كورونا).

وعقدت الغرفة أولى ندواتها مع مركز تحديث الصناعة، واستعرضت الندوة الخدمات التقنية التى يقدمها المركز لدعم الشركات، لاستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة كالتسويق الالكترونى واللقاءات الاونلاين وما يستلزم ذلك من انشاء مواقع الكترونية وخلافة.

كما نظمت الغرفة ندوة أخرى مع بنك التنمية الصناعية الاثنين الماضى وطُرح خلال الندوة الخدمات البنكية والقروض التى يمكن تقديمها للشركات المتوسطة والصغيرة، وقد لاقت استحسان الحضور.

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ومن المقرر عقد عدد من الندوات خلال الفترة المقبلة تستهلها الغرفة بندوة مع البنك الأهلى فى مطلع شهر أغسطس 2020، لاستعراض الخدمات البنكية التى يمكن تقديمها لأعضاء الغرقة، وندوة أخرى فنية حول الاكسسوارات المستخدمة فى الصناعة بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية للإطلاع على أحدث التقنيات وطرق التسويق، وندوة ثالثة حول الأخشاب الحديثة وأنواعها وتعريف المجتمع الصناعى بكل جديد فى الخامات، بالإضافة إلى ندوات مع كليات الفنون التطبيقية ـ جامعة حلوان، و6 أكتوبر حول موضوعات فنية ترتكز على التصميم لأهميته الكبيرة فى هذه الصناعة.

من جانبه، أكد أحمد حلمى رئيس الغرفة أن تلك الندوات تحقق تواصل مع المجتمع الصناعى لتعريفهم بالخدمات بشكل أونلاين سواء خدمات بنكية أو تسويقية أو تدريبية.

وطالب حلمى الصناع بالانضمام والمشاركة بفاعلية فى ندوات الغرفة "أونلاين" للاستفادة من المعلومات ومواكبة الأحداث الحالية في مصر وعالميا.