1000 موظف في «تويتر» يتحكمون في إعدادات المستخدمين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بينما لا تزال شركة «تويتر» تحقق في خفايا ما لقب باليوم الأسود أو «الأربعاء الأسود»، حين استهدفت عملية قرصنة عشرات الحسابات الشهيرة، طارحة آلاف التساؤلات حول معايير حفظ بيانات المستخدمين التي يتبعها موقع التغريد الشهير.

وأفاد تقرير لـ«رويترز»، بأن أكثر من ألف موظف في موقع «تويتر» كانوا يتمتعون بصلاحيات تمكّنهم من تغيير إعدادات المستخدمين والتحكم فيها، وكشف موظفون سابقون في «تويتر» مطلعون على ممارسات الشركة من الناحية الأمنية، أن أكثر من ألف شخص كانوا يتمتعون بصلاحيات تؤهلهم لتنفيذ نفس عملية الاختراق، وبعضهم من شركات مزودة للخدمات.

وحققت «تويتر» ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في عملية اختراق سمحت لقراصنة بالتغريد من حسابات موثقة لشخصيات نافذة وشهيرة في العالم.

وقالت «تويتر» الأربعاء، إن المتسللين الذين اخترقوا أنظمتها الأسبوع الماضي اطلعوا على الأرجح على الرسائل المباشرة في 36 حساباً، دون أن تحدد هويات مالكي هذه الحسابات، موضحة في منشور على حساب الدعم الخاص بالمنصة على تويتر، أنها لم تعثر على أي أدلة أو معطيات تشير إلى إمكانية الوصول إلى رسائل مسؤولين منتخبين آخرين.

وكانت حسابات رسمية تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، أمثال بيل جيتس، وباراك أوباما، وجو بايدن وإيلون ماسك، وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأمريكية مثل «أبل» و«أوبر» تعرضت لعملية قرصنة ضخمة، عصر الأربعاء الماضي (15 يوليو)، تمكن خلالها هاكر من نشر إعلانات تدعو متابعي تلك الحسابات لإرسال مبالغ بعملة «بيتكوين» الرقمية مع وعد بمضاعفتها.