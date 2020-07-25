جوجل تطرح أدوات أمان جديدة لعدد من خدماتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة جوجل مؤخراً، عن توفير عدد من إجراءات الأمان الجديدة لخدماتها Google Chat وGoogle Meet وGmail، والتي تسعى من خلالها لحماية المستخدمين من مرسلي البريد العشوائي ومن الحسابات الوهمية، حيث كشفت أن هذه الإجراءات ستكون أولًا متاحة لمستخدمي G Suite ثم ستتيحها لاحقاً لجميع المستخدمين.

وبحسب موقع Engadget الأمريكي فستحصل خدمة Gmail على ميزة لإظهار الشعار الخاص «اللوجو» في المكان الذي توجد فيه صورة المرسل، والذي سيكون علامة تحقق بأن الرسالة قد وردت بشكل رسمي، ما يتيح مكافحة المحتالين الذين يرسلون رسائل البريد الإلكتروني ذات النطاقات المزورة.

وفيما يتعلق بكل من خدمتي Chat وMeet، فقد عززت الشركة الحماية من خلال وضع بعض صيغ الرسائل كرسائل غير مرغوب فيها وإيداعها، على أن يتم فحص الروابط في الوقت الحالي بحثاً عن مخاطر التصيد الاحتيالي، وفي المستقبل سيكون من الممكن الإبلاغ عن غرف الدردشة بالكامل إذا اعتقد المستخدمون أن نشاطاً مريباً يحدث فيها.

وفيما يتعلق بالمحادثات المرئية، فلن يتمكن أي شخص تم منعه من الوصول إلى غرفة عدة مرات أو تم إخراجه من غرفة واحدة من الدخول إليها مع تدخل مشرف الغرفة، فيما سيحصل مشرفو غرفة الاجتماعات أيضاً على أقفال أمان تحد من كيفية انضمام المستخدم إلى غرفة وما يمكن للمشارك القيام به في الغرفة.