5 مواقع جاذبة للأعمال في دبي خلال النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» أن 5 مناطق استحوذت على 43.7% من إجمالي 16826 رخصة أعمال جديدة صادرة خلال النصف الأول من 2020، وحلت منطقة القرهود أولاً، حيث استحوذت على 15% من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تليها منطقة برج خليفة بـ12%، ومن ثم منطقة عود المطينة الثالثة بـ6.5%، وحلت منطقة المركز التجاري الأول في المرتبة الرابعة بـ5.2%، فيما استحوذت منطقة عود ميثاء على 4.8%. وتعكس هذه البيانات أهمية تلك المناطق بوصفها المواقع الأكثر جذباً للأعمال في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2020.



2535 رخصة جديدة في القرهود



وأوضح التقرير أن منطقة القرهود استقطبت 2535 رخصة جديدة خلال النصف الأول من 2020، ويستحوذ النشاط المهني على النسبة الأكبر من إجمالي عدد الرخص الفاعلة في هذه المنطقة والتي يصل عددها إلى 12192، حيث بلغ عدد الرخص المصنفة ضمن الفئة المهنية 6096 رخصة بنسبة 50% من إجمالي الرخص، تليها الرخص التجارية بواقع 5940 رخصة، وبنسبة 48.7%.



12192 رخصة فعالة



وحسب التقرير، فقد وصلت نسبة رجال الأعمال في منطقة القرهود إلى 97%، ووصلت نسبة السيدات إلى 2.2%، والشركات إلى 0.8%. وفي ما يتعلق بأبرز الأشكال القانونية للرخص الفاعلة في منطقة القرهود والتي يبلغ عددها الإجمالي 12192، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بـ5758 رخصة، تليها الأعمال المدنية بـ4102 رخصة، ثم مؤسسة فردية بـ1820 رخصة.

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2022 رخصة جديدة في برج خليفة



أما بالنسبة لمنطقة برج خليفة، فقد استقطبت 2022 رخصة جديدة خلال النصف الأول من 2020، ويستحوذ النشاط التجاري على النسبة الأكبر من إجمالي عدد الرخص الفاعلة في هذه المنطقة التي يصل عددها إلى 21941، ووصلت نسبة الرخص ضمن الفئة التجارية إلى 59.6%، يليها النشاط المهني بنسبة 38.3%.



21941 رخصة فاعلة في برج خليفة



ووصلت نسبة رجال الأعمال إلى 95.3%، فيما بلغت نسبة سيدات الأعمال 2.8%، والشركات 1.9%. وفي ما يتعلق بأبرز الأشكال القانونية للرخص الفاعلة في منطقة «برج خليفة» والتي يبلغ عددها 21941 رخصة، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بـ12720 رخصة، تليها المؤسسة الفردية بـ4231 رخصة، ثم أعمال مدنية بـ3201 رخصة.



القرهود الأكثر جذباً



وتؤكد الأرقام اهتمام رجال الأعمال بمنطقة «القرهود» كواحدة من أبرز المناطق الخمس الرئيسية خلال النصف الأول من العام الجاري؛ كونها الأكثر جذباً لهم، حيث تعد جزءاً من دبي القديمة، فهي منظمة بما فيها من مجمعات فرعية عديدة سواء كانت تجارية أو سكنية، كما أنها تقع بجوار مطار دبي الدولي وعلى بعد بضع دقائق عن سيتي سنتر ديرة، ودبي فيستيفال سيتي مول.

أما بالنسبة لمنطقة «برج خليفة» فهي جزء من داون تاون دبي، التي يشار إليها باسم «مركز الآن»، وتعد مقصداً سياحياً رائداً، إضافة إلى كونها منطقة متعددة الثقافات تجمع أفضل ما في العالمين العربي والغربي معاً، وتقدم كل ما هو جديد ومعاصر.