الدواجن تسجل أدنى مستوى لها في 2020.. وخبير يوضح الأسباب

كتب: ضياء السقا

سجلت الدواجن أدنى سعر لها في عام 2020، إذ بلغت 20 جنيها للكيلو في المزرعة، لتباع للمستهلك بين 24-25 جنيها.

واستقرت أسعار كرتونة البيض لأكثر من 15 يوما بسعر 26.5 جنيه بالمزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 32 جنيها، بينما استمر تراجع أسعار الكتكوت ليتراوح سعره بين 5-7 جنيه بعد أن وصل إلى 16 جنيه قبل شهر رمضان الماضي.

من جانبه، توقع الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار انخفاض أسعار الدواجن لتصل إلى 19 جنيها للكيلو بسبب انخفاض الطلب عليها، نتيجة إقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن انخفاض الطلب على الدواجن لم يكن بصفة موسمية فقط بسبب عيد الأضحى، ولكن منذ ظهور جائحة فيروس كورونا ومازالت الأسواق تشهد انخفاض كبير فى الاستهلاك نتيجة إغلاق المطاعم والفنادق والتى تستهلك كميات كبيرة من الدواجن، متابعاً رغم عودة النشاط الاقتصادى، وفتح المطاعم والفنادق إلا أن حجم الطلب مازال منخفض كثيراً، ونأمل حال انتعاش السياحة الداخلية الفترة المقبلة أن يعود ارتفاع الطلب تدريجياً.