شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية.. البطاطس بـ5جنيهات والبصل 4.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا على مدار الأسبوع الماضى حتى الآن. وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- -الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.-الكوسة بـ5 جنيهات للكيلو والجزر بـ7.5 جنيهات والخيار بـ3 جنيه. -الباذنجان الرومى بـ 4.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام. Advertisements ‏‎-الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 10 جنيهات. -الباميا الخضراء بـ20 جنيها ‏‎-التفاح البلدى بـ15 جنيها. ‏‎-التفاح الإيطالي بـ23 جنيها ‏‎-كانتلوب بـ7.5 " أناناس" جنيها ‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيها ‏‎-الموز المستورد بـ24 جنيها ‏‎-العنب بـ11 جنيها

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