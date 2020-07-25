شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الحديد بـ9100 والأسمنت 580 جنيها للطن تسليم المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء اليوم السبت 25-7-2020 استقرارا فى جميع المواد والأصناف، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق يشهد انخفاضا فى الطلب وزيادة في العرض، مشيرا الي أن المخزون لدي التجار والمصنعين كبير جدا في ظل ترجع البناء بسبب موسم العيد.

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وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أسعار الحديد 9100 - 9500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، و أن السعر للمستهلك عند 9400 - 9800، وسجلت أسعار الأسمنت 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، مشيرا الي أن سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن، وأن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيه.

يذكر أن الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، طالب ضرورة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على المنتجات الوطنية فى عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف الدسوقى لـ"الخليج 365"، أن الظروف الحالية تتطلب التفعيل الأمثل لهذا القانون، وذلك لأن الاعتماد المنتج الوطنى له آثاره كبيرة على الاقتصاد و5 نتائج مباشرة، منها تقليل فاتورة الواردات من الخارج والحد من نزيف العملة الصعبة، وزيادة تعميق الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع، وهذا يدفع فى اتجاه لجوء المصانع إلى تدشين خطوط إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتنامى وهذا بالطبع سينعكس على حجم العمالة، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة.