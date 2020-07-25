شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. المجمدة بـ35 جنيها والبلدى بـ28 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 25-7-2020 استقرارا فى السوق المحلي وفقا لما أعلنت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن موسم عيد الأضحى المبارك دائما ما يشهد انخفاضا فى الطلب نظرا للإقبال المستهلك على اللحوم خلال تلك الفترة.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن اليوم السبت سجلت 21 جنيها للكيلو من المزرعة، موضحا أن سعر المستهلك يتراوح بين 24-26 جنيها للكيلو بحسب المنطقة .

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وأضاف السيد أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فيصل سعرها للمستهلك عند 35 جنيها الدجاجة وزن 1كجم صافي، والدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وسجلت كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها .

جدير بالذكر أن سامح السيد، رئيس شعبة أصحاب مزارع وتجار الدواجن والأسماك بغرفة الجيزة التجارية، كشف عن اجتماع سيتم خلاله استعراض خطط وزارة الزراعة فى التوسع فى إنشاء مجازر ومزارع الدواجن بهدف زيادة قدرات مصر من الثروة الحيوانية والداجنة تحقيقاً للتوازن الغذائي، مؤكداً أن وزارة الزراعة بذلت خلال الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة فى ذلك الشأن وبتنسيق كبير مع القطاع الخاص.

أشار "رئيس الشعبة"، إلى أن الاجتماع من المقرر أن يناقش سبل تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الدواجن الحية منعاً لتفشي الأمراض والأوبئة، مع العمل فى الوقت ذاته على تفعيل البورصة الإلكترونية للتداول بما يتواكب مع آليات الدولة الحديثة لتنظيم وضبط الأسعار بالأسواق.