شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية رجال الأعمال: هذه نصيحتى لرجال البيزنس المرشحين لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، نصيحة لرجال الأعمال المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً :"نصيحتي لرجال الأعمال المرشحين للانتخابات أن يثقفوا أنفسهم سياسياً، لأن هذه المجالس تدار سياسياً وليس مالياً أو تقنياً مثلما اعتادوا، ولذا يجب على المرشحين أن يدرسوا جميع القواعد واللوائح والقوانين قبل خوض انتخابات المجالس النيابية، لأن كرسي البرلمان ليس وجاهة اجتماعية".

وقال "عيسى"، لـ"الخليج 365"، إن رجال الأعمال جزء من المجتمع المصري، ومن حقهم الترشح لانتخابات المجالس النيابية، وهناك حاجة للمصنعين ورجال الزراعة والتجارة داخل المؤسسات السياسية ليكون لهم دور في التوجيه الصحيح لصانعي القرارات والقوانين بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، لأنه في غياب ممثلين من مجتمع البيزنس يكون هناك صعوبة في التواصل بين الدولة والقطاع الخاص، مضيفاً :"في العالم كله كافة أطياف المجتمع ممثلة في الحياة التشريعية، ولذا من حق رجال الأعمال الترشح، ولكن ألا يطغي جناح على آخر".

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أعادت التعديلات الدستورية لعام 2019 مجلس الشورى إلى الحياة السياسية مرة أخرى، لكن بمسمى جديد وهو مجلس الشيوخ، وفي السابق كان رجال الأعمال ممثلين بشكل كبير داخل هذا المجلس، وعلى رأسهم محمد فريد خميس والذى كان يشغل رئاسة لجنة الصناعة، وهشام طلعت مصطفى، ورشاد عثمان، وموسى مصطفى موسى، ومجدى عفيفى، ومحمد هيبة.

ويرى رجال الأعمال أهمية عودة التمثيل مرة أخرى فى مجلس الشيوخ لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، خاصة أن رجال الأعمال لديهم خبرات تنفيذية كبيرة يمكن الاستفادة منه.