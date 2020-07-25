شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتشترى لحمة العيد..هذه أسعار اللحوم اليوم بأسواق القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 25-7-2020، استقراراً، وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيهاً للكيلو، وسجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو، والكندوز بين 130- 150 جنيهاً، بينما سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيهاً فى الكيلو، الكبدة بين 130-150 جنيها الكيلو.

وسجلت أسعار البرجر البلدى 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيهاً، وتراوحت أسعار السجق بين 120-140 جنيهاً للكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو.

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والجدير بالذكر أن تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن مذبوحات اللحوم، يوضح أن التقارير الواردة من الإدارة العامة للمجازر، أظهرت أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر يونيو 2020 بلغت (130,694) رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذى حصل ”الخليج 365” عليه، أن إجمالى المذبوحات من الدواجن بلغت (6,501,055) طائر تحت الإشراف البيطري الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من أى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة.

وأوضح التقرير، قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير ) وعمل برنامــــج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فـــى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجـازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطري الكامل.