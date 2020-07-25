شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن تسجل أدنى سعر فى عام 2020 بسبب الإقبال على اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن سجلت أدنى سعر لها فى عام 2020، وبلغت 20 جنيه للكيلو فى المزرعة، وتباع للمستهلك بين 24-25 جنيه، متوقعاً استمرار انخفاض الأسعار لتصل إلى 19 جنيها للكيلو بسبب انخفاض الطلب كثيراً نتيجة إقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مضيفاً وبالنسبة لأسعار البيض استمر استقرار أسعار الكرتونة لأكثر من 15 يوم بسعر 26.5 جنيه بالمزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 32 جنيه، بينما استمر تراجع أسعار الكتكوت ليتراوح سعره بين 5-7 جنيه بعد أن وصل إلى 16 جنيه قبل شهر رمضان الماضى.

وأضاف "السيد"، لـ"الخليج 365"، أن انخفاض الطلب على الدواجن لم يكن بصفة موسمية فقط بسبب عيد الأضحى، ولكن منذ ظهور جائحة فيروس كورونا ومازالت الأسواق تشهد انخفاض كبير فى الاستهلاك نتيجة إغلاق المطاعم والفنادق والتى تستهلك كميات كبيرة من الدواجن، متابعاً رغم عودة النشاط الاقتصادى، وفتح المطاعم والفنادق إلا أن حجم الطلب مازال منخفض كثيراً، ونأمل حال انتعاش السياحة الداخلية الفترة المقبلة أن يعود ارتفاع الطلب تدريجياً.

أشاد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية بالدور الذى تقوم به وزارة الزراعة فى تطوير قطاع الدواجن فى مصر من خلال الإعلان عن الخريطة الاستثمارية للثروة الداجنة، مما سيدفع المستثمرين للدخول فى القطاع.

وطالب السيد، بضرورة أن تكون هناك إجراءات جدية لإعادة بورصة الدواجن وذلك للسيطرة على القطاع وتحديد حجم الإنتاج والأسعار المناسبة والكميات المتاحة للتصدير خاصة بعد أن تم الإعلان عن أن مصر خالية من انفلونزا الطيور وهو ما سيسمح للقطاع بالتصدير، وعودة المزارع التى خرجت من المنظومة.