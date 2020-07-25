مدفوعات التعافي تبـدأ في النصف الثاني 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني، أمس الجمعة، إن المدفوعات من تحفيز ضخم لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» أقرها قادة الاتحاد الأوروبي ستبدأ في النصف الثاني من العام القادم.

لكن جينتيلوني قال في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، إن بمقدور الدول استخدام عشر الأموال ترقباً للموافقة على الخطة، مضيفاً أن التكتل سيحتاج للموافقة على موارد جديدة، مثل الضريبة الرقمية والضريبة على انبعاثات الكربون، لسداد الدين المشترك في الفترة بين 2026 و2056.

وقال جينتيلوني: «وإلا، فستجد الدول المنفردة نفسها مضطرة لسداد الأموال؛ لأن أوروبا لا تستطيع سداد الدين المشترك».