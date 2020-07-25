شكرا لقرائتكم خبر عن «الدار العقارية» تفتتح «سول بيتش» في ممشى السعديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الدار العقارية عن افتتاح «سول بيتش»، وهي وجهة استجمام جديدة لقاطني وزوار أبوظبي في منطقة ممشى السعديات.

وتطل «سول بيتش» على مياه الخليج الزرقاء المتلألئة، وتضم شاطئاً رملياً نقياً على امتداد كيلومتر واحد مع منطقة مخصصة للسباحة بطول 400 متر، و400 سرير تشمس محاطة بالمظلات.وتوفر هذه الوجهة تجربة استجمام فريدة من نوعها، لضمان أقصى مستويات الراحة للضيوف، حيث يستطيعون مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على طاولاتهم للاطلاع على قائمة مرطبات ووجبات «سول بيتش» الخفيفة عبر هواتفهم المحمولة.

وترحب وجهة شاطئ «سول بيتش» بعموم الجمهور والزوار اعتباراً من 24 يوليو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الدار العقارية» تفتتح «سول بيتش» في ممشى السعديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.