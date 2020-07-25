شكرا لقرائتكم خبر عن "ماكدونالدز" تسير على خطى شركات أخرى وتفرض ارتداء الكمامة على زبائنها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "ماكدونالدز" عن قرار جديد يوم الجمعة من شأنه فرض ارتداء الكمامات على زبائنها قبل دخول المطاعم والفروع التابعة لها في الولايات المتحدة.



وسوف يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من الأول من أغسطس/آب الجارين وتستهدف به الشركة المساهمة في احتواء انتشار فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة.



وبهذا القرار، تنضم "ماكدونالدز" إلى قائمة طويلة من الشركات في قطاعات مختلفة بأمريكا والتي فرضت جميعها ارتداء الكمامات على العملاء قبل دخول فروعها ومقراتها.

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ومن بين تلك الشركات "ستاربكس" و"وول مارت" وأيضا شركات تعمل في صناعة الوجبات السريعة وغير ذلك.



وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية الأمريكية قد أعلنت تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" حاجز أربعة ملايين حالة في البلاد.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي بأن أزمة "كورونا" سوف تتجه نحو الأسوأ، لكنها ستتحسن في وقت لاحق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ماكدونالدز" بنسبة 0.6% وأغلق جلسة الجمعة عند 198.7 دولار، وسجل أعلى سعر خلال التعاملات عند 198.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 195.7 دولار.