شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط بأكثر من 6% رغم الإشادات بأداء الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الجمعة بشكل حاد على الرغم من الإشادات التي تتلقاها صانعة السيارات الكهربائية ومديرها التنفيذي "إيلون ماسك" بسبب الأداء المالي القوي للشركة.



وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بما تفعله "تسلا" قائلا إنه وراء إقناع "ماسك" بضرورة بناء مصنع للشركة في ولاية تكساس.



وأكد "ترامب" أن هذا الأمر جيد للشركة ولمواطني "تكساس" مشيرا إلى أن "تسلا" تجسد نجاحاً للصناعة الأمريكية.

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وفي سياق متصل، أعرب المدير التنفيذي لشركة "فولكس فاجن" الألمانية "هربرت دييس" عن ثقته وإعجابه بأداء "تسلا" تحت قيادة "إيلون ماسك" متوقعا أنه في غضون عشر سنوات ربما تصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية مصنعة للسيارات.



وكانت "تسلا" قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع عن نتائج أعمالها الفصلية والتي سجلت من خلالها رابع أرباح فصلية على التوالي بما خالف التوقعات.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "تسلا" بنسبة 6.3% وأغلق عند 1417 دولارا، وسجل أعلى سعر في جلسة الجمعة عند 1465 دولارا وأقل سعر عند 1366.4 دولار.