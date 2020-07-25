«نيسان ليف» تتحدّى الطبيعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك: ”الخليج 365”



في اختبار قيادة هو الأول من نوعه، تحدّت «نيسان ليف»؛ أول سيارة كهربائية 100% يتم إنتاجها على نطاق واسع في العالم، سرعة اثنين من عناصر الطبيعة، وهما النار والريح. فقد أعدّت «نيسان» تحدياً لسيارة «ليف» على طول كيلومتر واحد في منطقة مغلقة على شاطئ «سامرويود» في تايلاند، تسابقت السيارة خلاله مع النيران والرياح باستخدام «خط نار» من صنع خبير في الألعاب النارية، بمشاركة بطل ركوب الأمواج بالمظلّة، لمعرفة ما الأسرع في بلوغ خط النهاية. وقد تم تطوير هذا التحدي من أجل تبديل الصور النمطية للسيارات الكهربائية؛ كونها لا تتمتع بالديناميكية الكافية أو عامل الإثارة.

تمكنت «نيسان ليف» من التفوق على منافسَيها والوصول إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 7.9 ثوانٍ فقط.