شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. وجهة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

تعد دبي نموذجاً رائداً في قطاع المنطقة الحرة، وذلك بتقديمها امتيازات جذابة وعدداً من حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية، بما في ذلك فرصة التملك بنسبة 100% من الشركات التابعة دون فرض أية ضرائب، حيث توجد حالياً 24 منطقة حرة عاملة، تم إنشاؤها لقطاعات وصناعات محددة من ضمنها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والإعلام، والمالية، والذهب والمجوهرات والرعاية الصحية، الطيران والسيارات، التجارة ناهيك عن تجارة السلع والطباعة والإنتاج، والتدريب والتصنيع والتوزيع والتصميم، ولعل أهمها «جافزا» و«دبي الجنوب» و«دبي للإنترنت» و«مركز دبي للسلع المتعددة»و«دافزا» و«واحة دبي للسيليكون» و«مركز دبي المالي العالمي» وغيرها الكثير من المناطق التي تشكل مراكز جذب وتدفق استثمار أجنبي مباشر لدبي والإمارات بشكل عام.

حافظت دبي على موقعها المتقدم ضمن أهم ثلاث مدن عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2020، وذلك بحسب بيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة للفايننشال تايمز، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الجديدة على مستوى العالم بسبب تحديات جائحة (كوفيد-19)، وصنفت دبي، الثانية عالمياً من حيث تدفقات رؤوس الأموال والمركز الثالث عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» إلى أن عدد مشروعات الاستثمار الجديدة المعلنة في دبي قد بلغ 155 مشروعاً خلال الفترة المذكورة، برؤوس أموال من المتوقع أن تزيد على عشرة مليارات درهم.

جاهزية ومرونة

باتت دبي اليوم في صدارة وجهات الاستثمار العالمية الأكثر جاهزية ومرونة بفضل السياسات والإجراءات الحكيمة التي اتخذتها دبي ودولة الإمارات عموماً في مواجهة تحدي جائحة (كوفيد-19)، إضافة إلى مزايا دبي الاستراتيجية التي تعزز فرص النمو والشراكة والابتكار للشركات العالمية الرائدة والناشئة، ولعل من أهم المؤشرات الإيجابية التي تمثل شهادة ثقة عالمية من المستثمرين بالإمارة، هي استدامة تدفقات الاستثمارات في الشركات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تجاوزت 700 مليون درهم في الشهور الخمسة الأولى من 2020، وهي المدينة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي جاءت ضمن تصنيف أفضل 20 وجهة عالمية لاستثمارات رأس المال الجريء في تقرير «التصنيف العالمي لاستثمار رأس المال الجريء 2020»، الصادر عن «إف دي آي ماركتس» التابعة للفايننشال تايمز.

وحلت دبي في المرتبة السابعة عالمياً في تصنيف مدن المستقبل في الصناعات الفضائية 2020/2021 الصادر عن «إف دي آي ماركتس» التابعة للفايننشال تايمز، وجاءت في المرتبة الثانية في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع، وهذا يدل على تنوع وجاذبية فرص الاستثمار في الإمارة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والناشئة.

تشريعات جذابة

تستأثر المناطق الحرة في دبي ب 39% من صادرات الإمارة ونحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 فضلاً عن أنها مصدر أساسي للاستثمار الأجنبي المباشر إذ يوجد بها ما يزيد على 40 ألف شركة تتضمن 340 ألف موظف.

واستحوذت كذلك على 41% من إجمالي تجارة دبي في الربع الأول 2020 بواقع 133 مليار درهم من إجمالي تجارتها والتي بلغت 323 مليار درهم، في حين وصل إجمالي التجارة المباشرة في الإمارة إلى 188 ملياراً، وملياري درهم لتجارة المستودعات الجمركية.

ولا تكمن أهمية المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» بكونها إحدى أكبر المناطق الحرة في العالم فحسب، بل بكونها أيضاً تتيح للأجانب فرصة للتملك 100% في الشركات الخاصة، مع عدم فرض رسوم ضريبية على الشركات، أو جمارك على المواد الأولية والمعدات المستوردة، إذ يتم فرض الضرائب فقط على الصادرات والواردات، ما يجعلها المنطقة الحرة الأولى في دبي التي يفضلها الكثيرون من رجال الأعمال الأجانب.

بوابة إقليمية

حققت «جافزا» ومجمعات الأعمال التابعة لها وهي «مجمع الصناعات الوطنية» و«دبي للأقمشة»، قفزة قوية في حجم تجارتها خلال 2019 لتصل إلى 371 مليار درهم (101 مليار دولار).

وهي تضم 8000 شركة تمثل 140 دولة، وتمتد على مساحة تقدر ب 57 كيلومتراً مربعاً، وتساهم ب 130 ألف فرصة عمل من مختلف الجنسيات، وتوجد بها 100 شركة تصنف من بين أكبر 500 شركة عالمياً، وتسهل عملياتها التجارية واللوجستية الوصول إلى أكثر من 3 مليارات نسمة في المنطقة.

كما تساهم مجمعات «جافزا» للأعمال ب 155 ألف فرصة عمل، وتضم أكثر من 9 آلاف شركة من مختلف الجنسيات، وتسهم مجتمعة بما نسبته 24% من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدبي، و25% من حجم الناتج المحلي للإمارة.

واستأثرت 5 قطاعات رئيسية ب 35% من إجمالي عدد الشركات العاملة في مجمعات أعمال «جافزا»، وجاء قطاع التجزئة والتجارة العامة أولاً بواقع 1100 شركة، والسيارات ثانياً ب 600 شركة، والأغذية والمشروبات ثالثاً ب 570 شركة، والصناعات البتروكيماوية رابعاً ب 480 شركة، وأخيراً قطاع الخدمات اللوجستية والنقل بواقع 390 شركة.

تحفيز الاستثمارات

وفي هذا السياق، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن نجاح دبي في تطوير المناطق الحرة قدم للعالم نموذجاً رائداً في جذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال توفير أفضل المزايا للشركات الأجنبية التي تعمل في تلك المناطق الحرة.

أضاف: إن تجربة دبي في تطوير المناطق الحرة هي جزء من الرؤية المتكاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التكامل في نموذج دبي الاقتصادي، من خلال التوسع في إقامة المناطق الحرة كرافد أساسي لحركة الاقتصاد الوطني، يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، وتفعيل دورها في تعزيز موقع دبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار.

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وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «لقد نشأت الحاجة العالمية لإقامة المناطق الحرة من الرغبة في تحفيز انتقال الاستثمارات عبر العالم، متخطية قيود الملكية والضرائب والإجراءات الإدارية، لتسهم بفعالية في تعزيز النمو العالمي عبر السماح بانتقال الأموال وربط العالم بشبكة تجارية وصناعية متكاملة تعد المناطق الحرة من أهم مكوناتها، حيث يتم نقل أكثر من 35% من الصادرات العالمية من خلال المناطق الحرة، والتي أضحت آلية مهمة للشركات العالمية للمنافسة في الأسواق الدولية».

توسعات مستمرة

وأوضح ابن سليم: «الإمارات تحتضن أكثر من 34 منطقة حرة تجتذب المستثمرين من أنحاء العالم كافة، وتمثل نحو ربع العدد الإجمالي للمناطق الحرة في العالم العربي الذي يبلغ نحو 123 منطقة، وتوجد في دبي وحدها 23 منطقة حرة تتيح لرؤوس الأموال الأجنبية حق التملك بنسبة 100% دون أي قيود على التوظيف أو تأشيرات الإقامة، إضافة إلى إعفاء كامل للرسوم الجمركية على المواد الخام والمعدات المستوردة مع غياب أي ضريبة على الصادرات والواردات. وتستقطب المناطق الحرة في دبي ما يقارب 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة، ما يظهر مدى نجاح المناطق الحرة في جذب الاستثمارات، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية عالية الجودة».

صدارة عالمية

عززت (جافزا) موقعها الريادي في مجال الخدمات اللوجستية العالمية بحصولها على لقب أفضل منطقة حرة للشركات الكبرى في العالم ضمن جوائز «fDi» الشرق الأوسط للمناطق الحرة بنسختها للعام الماضي 2019، حيث جاء تقييم مجلة «fDi»، وهي جزء من مجموعة فاينانشال تايمز، استناداً إلى مبادرات جافزا المبتكرة لدعم الشركات الكبرى، والتركيز المستمر على تطوير وتحديث البنية التحتية وبناء بيئة عمل مشجعة للشركات، وتقديم الدعم لتوسيع نطاق عملياتها في المنطقة الحرة.

وضمّت قائمة المتنافسين على جائزة مجلة «fDi» أكثر من 85 منطقة حرة من جميع أنحاء العالم، يوجد عدد كبير منها في منطقة الشرق الأوسط. وقد وقع الاختيار على الفائز بعد تقييم لجنة التحكيم التي ضمت فريقاً من محرري فاينانشال تايمز، وعدداً من المحكمين المختصين من المنطقة.

وجهة للتصنيع والاستثمارات

قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي ل «جافزا»: «يأتي النمو السريع في عدد المستأجرين في جافزا كمؤشر واضح على أن استراتيجيتنا للترويج لدبي كوجهة للتصنيع والاستثمارات الصناعية تؤتي ثمارها، وهي امتداد لاستراتيجية دبي الصناعية 2030 التي أطلقتها حكومة دبي. لدينا بنية تحتية مصممة لدعم المتطلبات متعددة الوسائط للشركات التي تستخدم جافزا كقاعدة لعملياتها الإقليمية.

تسهيلات

قال زايد البداد الرئيس التنفيذي ل «البداد كابيتال»: توفر السياسات الاقتصادية في الإمارات مناخاً مريحاً للاستثمار ونموه بشكل كبير، وهي السياسات التي انعكست في القوانين والدعم والتسهيلات وحزمة من الحوافز الاقتصادية غير المسبوقة التي تقدمها المناطق الحرة للمستثمرين فيها، والتي أحدثت بمجموعها أثراً إيجابياً كبيراً في مجتمع الأعمال بالدولة، وعززت مكانتها في مراكز متقدمة ضمن مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والتنمية، وهو الأمر الذي شجع «المجموعة» لتواصل المضي في تنفيذ البرامج والمشروعات الاستثمارية ضمن خطط عملها التطويرية، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحسين إنتاج الشركات التابعة لها.

وأضاف: نعتز بالشراكة العميقة والمثمرة مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، ومواصلة العمل معها بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، التي توجت بتوسعة ضخمة بمصانعها في مجمع الصناعات الوطنية، رفعت مساحة مصانعها إلى مليون ونصف المليون قدم مربعة. وهي المساحة التي تعكس مدى ثقتنا بأداء دبي والمناطق الحرة فيها الاستثنائي في مجال الأعمال والاستثمار على المستوى الإقليمي والدولي، وما تقدمه من فرص جديدة واعدة للنمو والتطور ضمن بيئة اقتصادية مستقرة تتميز ببنية تحتية آمنة ومستدامة للأعمال.

وأوضح البداد: مما لا شك فيه أننا نعمل ضمن بيئة اقتصادية جاذبة لأهم الشركات والصناعات العالمية، وتتميز بموقعها القريب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وميناء خليفة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» وهذه الميزات اللوجستية، إضافة إلى سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الإماراتية مبكراً، والمرتكزة على تعزيز الإنتاجية والابتكار؛ كانت جميعها من الدعائم الجوهرية لتعزيز عملياتنا الإنتاجية ودعم مشاريعنا التوسعية في الأسواق المحلية والإقليمية، وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها في هذه الأسواق، بالتالي إحداث نقلة نوعية في حصة «المجموعة» في السوق المحلية وحجم صادراتنا للأسواق الخارجية. وكان نجاحنا الكبير في الإمارات العربية المتحدة وامتداد فروعنا في جميع أنحائها، العامل الحاسم في انتقالنا إلى الأسواق العربية والعالمية، مع حرصنا على التطوير المستمر تعزيز نمو المجموعة وتقديم دعم أكبر لفروعنا العالمية العربية، وتحقيق تغطية جغرافية لعملياتنا على نطاق أوسع في العالم.

طارق هنيدي: مبادرات واستراتيجيات مستقبلية لتحفيز بيئة الأعمال

قال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات لدى «فيديكس إكسبريس - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: إن دبي التي تتمتع بواحد من أكثر المطارات ازدحاماً والتي تضم أحد أكبر الموانئ البحرية في العالم، لديها إمكانات هائلة لمواصلة النمو كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارية وتدفق الاستثمارات الأجنبية عليها.

ومن هنا تبرز أهمية المبادرات التي تطلقها الإمارة في كل عام، على غرار استراتيجية خط دبي للحرير تكريساً لأهمية قطاع النقل والإمداد كمحرك رئيسي للأداء والتنويع الاقتصادي وتقريب القطاعين الحكومي والخاص من تحقيق هذه الفرصة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل.

أضاف هنيدي: تضع الاستراتيجية عمليات تطوير البنية التحتية المستمرة في صلب الأداء المستقبلي مع التركيز على البرامج التي تجعل ممارسة الأعمال التجارية أسهل، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات في جميع أنحاء الإمارة.

وأوضح هنيدي: تقوم «فيديكس» بربط دبي والشرق الأوسط بأكثر من 99% من إجمالي الناتج المحلي العالمي من خلال شبكة جوية وبرية عالمية وتوفر الوصول إلى أكثر من 220 دولة ومنطقة، ومع الإضافة الأخيرة لرحلات جوية جديدة من دبي لمساعدة الشركات على الازدهار والنمو، فإننا نسعى إلى تعزيز الفرص التجارية وربط عدد أكبر من الناس حول العالم. وإن مبادرات مثل استراتيجية «طريق دبي للحرير» التي تم إطلاقها حديثاً من شأنها أن توفر المزيد من الشفافية في سلسلة التوريد ما يخلق كفاءات متجددة ويبسط الحركة السلسة للبضائع.

وتابع هنيدي: لدى دبي استراتيجية واضحة لتسخير المعرفة والابتكار والتكنولوجيا بما يضعها إلى جانب الشركات الجديدة والقائمة التي تمارس أعمالها في الإمارة كقادة عالميين، ليس فقط ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وإنما في جميع أنحاء العالم.

وقال هنيدي: تقع دبي في موقع استراتيجي حيوي بالقرب من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين العالميين الرئيسيين في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وإفريقيا وعلاقاتها الإيجابية والبناءة تجعل الإمارة مركزاً مهمّاً بالنسبة للشركات في مجال الشحن وإعادة الشحن. وحيث إن أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون على مقربة من الإمارات برحلة تستغرق 4 ساعات، وثلثي سكان العالم يعيشون في رحلة تستغرق 8 ساعات، فإن ذلك يجعل من دبي مركز أعمال عالمياً لا يمكن الاستهانة به يقع بالقرب من غالبية المستهلكين في العالم.