«الإمارات للشحن الجوي» تكرس أسطولها لمواجهة «كوفيد ـ 19»6



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



قدمت «الإمارات للشحن الجوي» مثالاً حياً بكيفية التأقلم مع التحديات المفاجئة وتجاوزها من خلال سرعة الاستجابة للمتغيرات التي فرضه وباء كورونا «كوفيد 19»، حيث استطاعت دعم الإمدادات الضرورية عبر أسطول الشحن وطائرات الركاب من طراز بوينج 777، لضمان تدفق السلع والمواد الضرورية إلى دولة الإمارات في ظل الإغلاق العالمي التي فرض بسبب كوفيد 19.

وحتى يوليو/تموز الجاري، عززت «الإمارات للشحن الجوي» من وجهاتها التي تقلصت بداية انتشار الوباء، لتصل حتى يومنا هذا إلى نحو 108 وجهات في قارات العالم الست.

وواكب فرق عمل «الإمارات للشحن الجوي» جميع المتغيرات في السوق، من خلال توزيع طاقة الشحن بين مختلف المدن في العالم، لتلبية الطلب القوي على المواد الأساسية والأغذية والمنتجات الطبية وغيرها، حيث عملت على زيادة عدد الرحلات الأسبوعية لتصل إلى نحو 1188 رحلة أسبوعياً، بعد أن كان في مستويات أقل من ذلك بداية الإغلاق.

ومنذ أن فرضت القيود على حركة السفر العالمية، وتوقف طائرات الركاب عن التحليق، في إطار الحد من تفشي وباء كورونا «كوفيد-19»، أخذت «طيران الإمارات» وذراعها للشحن الجوي على عاقتها نقل البضائع والمواد الأساسية ومعدات الحماية الشخصية ومعدات فحص كورونا من وإلى دولة الإمارات ودول العالم.

ومع تعليق رحلات الركاب في 25 مارس/آذار الماضي، بدأت «الإمارات للشحن الجوي» بالتأقلم مع الوضع الجديد من خلال تسيير طائرات بوينج 777 خالية من الركاب من أجل نقل الشحنات الجوية، وذلك لتدعم أسطولها من طائرات بوينج 777 المتخصصة بالشحن، كما أنها أزالت المقاعد من بعض طائرات الركاب لتوفير سعة أكبر للشحن الجوي.

وتخدم «الإمارات للشحن الجوي» نحو 98 مساراً باستخدام طائرات الركاب، كما تخدم 39 مساراً باستخدام الطائرات المخصصة للشحن، وتخدم 11 مساراً باستخدام طائرات ركاب بدون مقاعد.

وبالإضافة إلى رحلات الشحن المنتظمة، تشغّل الإمارات للشحن الجوي عدداً من الرحلات العارضة (تشارتر) كل أسبوع لنقل إمدادات الوقاية الشخصية PPE والأدوية والمنتجات الغذائية والمكائن الضخمة وقطع الغيار.

وتوفر ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات مجموعة مبتكرة من الخيارات للشركات والمصدرين على أسطول الحديث من طائرات الجسم العريض. وبالإضافة إلى تحميل البضائع في عنابر الشحن، تقوم الإمارات للشحن الجوي بتحميل بضائع مختارة فوق مقاعد الركاب وداخل الخزائن العلوية في مقصورات الركاب على طائرات البوينج. وعدّلت الناقلة مؤخراً 10 طائرات بوينج 777-300ER من أسطولها عن طريق إزالة مقاعد مقصورات الدرجة السياحية لتوفير سعة إضافية لنقل مزيد من البضائع. كما تشغل الإمارات للشحن الجوي 11 طائرة شحن من طراز بوينج 777F.

وزاد عدد الرحلات التي شغّلتها الإمارات للشحن الجوي، خلال الفترة بين إبريل ويونيو 2020، على 10 آلاف رحلة شحن منتظمة وعارضة (تشارتر) إلى وجهات عبر قارات العالم الست، وساهمت بذلك في تسهيل نقل المنتجات الأساسية والإمدادات للأفراد والشركات حول العالم.

وتلعب الإمارات للشحن الجوي منذ مارس 2020، دوراً بارزاً على مستوى العالم، حيث نقلت مستلزمات طبية ضرورية بشكل عاجل، بما في ذلك معدات حماية شخصية مثل أقنعة الوجه والقفازات والأدوية ومعدات الرعاية الصحية، والإلكترونيات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، خصوصاً بعد تحول مزيد من الناس إلى العمل والتعلّم عن بُعد عبر الإنترنت، والمواد الغذائية بما في ذلك الفواكه والخضر والأسماك واللحوم.