مرسيدس «جي إل سي» تجمع المعلومات والترفيه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتجلى جرأة التصميم في سيارة مرسيدس «جي إل سي» منذ إطلاقها في خريف عام 2015؛ حيث تجمع السيارة الرياضية متعددة الأغراض بين خصائص القيادة الفائقة على الطرق الممهدة والوعرة على السواء بفضل رحابة مقصورتها الداخلية وأدائها العملي وعوامل الراحة المتوفرة فيها.

ويأتي الجيل الأحدث من هذه السيارة مُحملاً بباقة إضافية من التقنيات الرائدة المتطورة وعناصر التصميم الجذابة وأحدث وسائل المعلومات والترفيه، وتقدم سيارة «جي أل سي» مثالاً يُحتذى في تكامل وسائل السلامة وأنظمة الذكاء الاصطناعي القابلة للتكيف من أجل تحقيق النجاح الباهر الذي يليق باسم العلامة الألمانية الفارهة.

تأتي سيارة «جي أل سي» مجهزة بالجيل التالي من محركات البنزين رباعية الأسطوانات.

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