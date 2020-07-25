«كورونا» يحول سيو جانج جين إلى ثاني أغنى رجل في كوريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمثل سيو جانج جين الذي دأب على اقتراض الأموال من حيتان كوريا، نموذجاً صارخاً لشكل الاقتصاد الجديد الذي فرضه تفشي «كوفيد-19» والتحولات التي قد تطرأ على نماذج شركات العالم الكبرى، ومنها الشركات العائلية.

وتضخمت ثروة مؤسس شركة «سيلترون» لإنتاج الأدوية البديلة لتتجاوز 10 مليارات دولار؛ حيث تضاعفت قيمة السهم بعد نجاحها في تطوير عقار للمعالجة من الوباء هذا العام.

وكان صعوده غير العادي يمثل تحولاً في طبيعة النخبة من رجال الأعمال في كوريا. ففي الوقت الذي تسيطر التكتلات المدارة عائلياً على كل جانب من جوانب الحياة في كوريا الجنوبية، فقد ظهر المزيد من مؤسسي الشركات الذين يصنعون ثروات في القطاعات غير التقليدية، ومنهم سيو؛ حيث قلب الفيروس حياة الناس رأساً على عقب حتى أن شركات القمة الكورية «شايبول» فقدت بريقها.

وقال بارك جوجون، رئيس قسم متابعة الشركات في مؤسسة «سي إي أو سكور» لأبحاث السوق في سيؤول: «أصبحت الحدود بين الصناعات ضبابية. فأولئك الذين لا يحركون ساكناً في الشركات التقليدية لا يتعاملون بشكل جيد مع التغيير. لقد أدى الوباء إلى تسريع التغيير الذي يطال الجميع».

وينحدر سيو البالغ من العمر 62 عاماً من عائلة كانت تبيع قوالب الفحم، وعمل سائق تاكسي؛ لينفق على تعليمه في جامعة كونكوك في سيؤول. بعد دراسة الهندسة الصناعية شغل عدة مناصب في شركة «دايوو موتورز»، قبل أن يفقد وظيفته عندما توقف مصنع السيارات بعد الأزمة المالية الآسيوية 1997. وفي عام 2000، أسس شركة أطلق عليها اسم «نيكسول» ثم تطورت بعد دراسة ظروف السوق لتتحول إلى شركة رعاية صحية وصناعة العقاقير تحت مسمى «سيلترون هيلث كير». وركز سيو على تطوير المواد البيولوجية أو المنتجات الطبية المشابهة للأدوية التي حصل على موافقات إنتاجها رسمياً. وقد راهن منذ بداية القرن الحالي على أن مجتمعات الشيخوخة ستحتاج إلى بدائل للأدوية باهظة الثمن.

وواجهت شركة «سيلترون»، التي بدأت في عام 2002، مشاكل مالية في عام 2004 بعد فشل بعض التجارب السريرية في إنتاج لقاح، ما دفع سيو لطلب القروض من حيتان السوق الكوري مصراً على المتابعة حتى أصبحت الشركة حالياً تنافس على إنتاج الأجسام البديلة في علاج «كوفيد-19» بمنتج يحمل إسم «ريمسيما».

وكما هو الحال في معظم أنحاء العالم، ارتفعت أسهم التكنولوجيا الكورية والأدوية عام 2020، وارتفع سهم «سيلترون» بنسبة 75٪، أي ما يقرب من خمسة أضعاف في السنوات الخمس الماضية.

وتشكل حصة سيو في الشركة القسم الأكبر من ثروته التي رفض متحدث باسم الشركة الكشف عنها. وقد أعلن العام الماضي عن عزمه على التنحي هذا العام لتجاوزه سن الستين؛ كي لا تتحول الشركة إلى «مملكة».

وعلى الرغم من أن أغنى رجل في كوريا- لي كون هي- لا يزال على رأس شركته «سامسونج إليكترونيكس»‘فإن الشركات الكبرى لم تعد العامل الأهم وراء ترتيب المليارديرات على مؤشر «بلومبيرج» لأغنى 500 شخص في العالم.

وقد كان كل من مونغ كو تشونغ من «هيونداي موتور جروب» وشي تاي تاي وون من مجموعة «إس كي»، إضافة إلى سوه كيونغ-باي من شركة مستحضرات التجميل «أموريباسيفيك جروب»، من بين أغنى خمسة أشخاص في كوريا قبل خمس سنوات؛ لكن ثرواتهم مجتمعة تراجعت 9 مليارات دولار منذ ذلك الحين. لقد تخلوا عن ترتيبهم لصالح لاعبين آخرين مثل سيو الذي صار في الترتيب الثاني بعد رئيس «سامسونج إلكترونيكس».