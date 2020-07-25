شكرا لقرائتكم خبر عن «لينكون أفياتور».. ترتقي بالأداء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترتقي سيارة الدفع الرباعي كبيرة الحجم والصفوف الثلاثة «لينكون أفياتور» بمعايير التصميم لدى «لينكون»، وتعبر عن رؤيتها في التفاصيل المميزة؛ كونها تعد ملاذاً يتميز بحرفية التصميم.

وتوفر سيارة «أفياتور» الإمكانيات التي يحتاجها العملاء في سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم. وتعمل بمحرك توربيني ثنائي V6 سعة 3.0 لتروناقل حركة تلقائي يضم 10 سرعات، ستوفر في مجملها قوة 400 حصان، وعزم دوران يبلغ 562 نيوتن متر، مما يمنح الركاب القوة اللازمة عند الحاجة.

وتوفر سيارة «لينكون أفياتور» الجديدة كلياً مجموعة كبيرة من التقنيات الذكية والاستباقية المصممة لمساعدة السائق، وتعزيز تجربة القيادة بأكملها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «لينكون أفياتور».. ترتقي بالأداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.