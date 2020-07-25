شكرا لقرائتكم خبر عن 15شركة تتحكم في صناعة وبيع 17 مليون سيارة حول العالم سنوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

15 إمبراطورية عظيمة لا تغيب عنها الشمس، تنتشر فروعها في كل مكان حول العالم، تتحكم في 54 علامة تجارية شهيرة في عالم السيارات.

كثير منا يعرف تلك العلامات، لكن الأغلبية العظمى تجهل من يملكها. لذلك نكشف في هذا التقرير عن 14 عملاقاً يتحكم ويدير إمبراطورية تتكون من 54 علامة تجارية، تبلغ استثماراتها وأصولها مليارات الدولارات، وتمثل قوة ضاربة في شرايين أكبر اقتصادات العالم. ويكفي أن نعرف أن نحو 30 علامة تجارية من تلك الإمبراطورية العظيمة تتنافس على 17 مليون سيارة، يتم بيعها سنوياً.

وأكدت تسلا تربعها على عرش صانعة السيارات الكهربية؛ حيث أصبحت أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في صناعة المركبات مؤخراً؛ إذ تبلغ قيمتها السوقية نحو 304.5 مليار دولار، بما يعادل قيمة شركات فورد، وفيراري، وجنرال موتورز، مجتمعة.



فولكس واجن



علامة سيارات ألمانية شهيرة، تم تطويرها لتكون سيارة الشعب، كما يعني اسمها باللغة الألمانية، وتضم عدداً من العلامات التجارية الشهيرة وهي:

- شركة لامبورغيني الإيطالية للسيارات الرياضية عالية الأداء

- شركة فولكس واجن للسيارات

-شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية

-شركة بنتلي الإنكليزية لسيارات النخبة

-شركة بوجاتي الفرنسية لسيارات النخبة عالية الأداء

-شركة سكودا التشيكية للسيارات الشعبية

-شركة سيات الإسبانية للسيارات الشعبية

- شركة أودي الألمانية للسيارات الفاخرة



مجموعة جنرال موتورز



هي شركة متعددة الجنسيات، أمريكية الأصل، تعد ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، وتضم عدداً من العلامات التجارية، أبرزها:

-سيارات شيفروليه

-سيارات هولدن

-سيارات فوكسهول

-سيارات كاديلاك

-سيارات أوبل

-سيارات جي أم سي

-سيارات wuling motors

-سيارات Baojun

-سيارات همر

-سيارات بويك



مجموعة «بي أم دبليو»



هي شركة ألمانية لصناعة السيارات والمحركات والدراجات النارية. وتمتلك ثلاث علامات تجارية:

- سيارات «رولز رويس»

- سيارات «بي أم دبليو»

-سيارات «ميني كوبر»



نيسان



تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم، وتضم ثلاث علامات تجارية هي:

- إنفينيتي

- داتسون

- نيسان



هوندا



هي شركة يابانية لصناعة السيارات، وأكبر مُصَنِع للدراجات النارية في العالم. يقع مقرها الرئيسي في طوكيو، وتضم علامتين تجاريتين هما:

-أكيورا

-هوندا



مجموعة PSA بيجو سيتروين



صانعة سيارات ودراجات بخارية فرنسية، تقوم ببيع منتجاتها تحت علامتي بيجو وسيتروين. وتشمل:

دي أس أوتوموبلي

- بيجو

-سيتريون



مجموعة Geely جيلي



شركة سيارات صينية، تعد أول شركة سيارات خاصة في جمهورية الصين الشعبية. وتملك:

- شركة The London Taxi

-سيارات فولفو

-سيارة جيلي



مجموعة هيونداي

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هي أكبر مصنع للسيارات في كوريا الجنوبية، وثاني أكبر مصنع في آسيا بعد تويوتا. وتضم علامتين تجاريتين هما:

- سيارات هيونداي

- سيارات كيا



مجموعة رينو



هي مجموعة فرنسية لإنتاج السيارات وأنواع أخرى من المركبات. تأسست في 25 فبراير 1899، يقع مقرها الرئيسي في ضاحية بولون بيلنكورت غرب باريس. وتمتلك ثلاث علامات تجارية هي:

-سيارات Dacia

-سيارات رينو



مجموعة تاتا



في يناير من عام 2008، دشن راتان تاتا رجل الأعمال الهندي السيارة الشعبية، التي تعتبر أول سيارة ركوب تنتجها الهند، ولا يتجاوز سعرها 2500 دولار. وقد استطاعت بعد ذلك النمو لتصبح مجموعة اقتصادية كبيرة، وتضم عددا من العلامات التجارية، تشمل:

- سيارات جاكوار

-سيارات لاندروفر

-سيارات تاتا



مجموعة تويوتا



هي مجموعة من الشركات التي تعمل معاً ومعظمها يشترك في اسم تويوتا، وتضم علامات تجارية مختلفة وهي:

-سيارات دايهاتسو

- سيارات لكزس

- سيارات تويوتا



مجموعة فورد



هي شركة دولية ذات أصل أمريكي لتصنيع السيارات. أسسها هنري فورد بمدينة ديربورن في ولاية مشيغان الأمريكية، ولا تزال مقار الشركة الأساسية في تلك المدينة. تعد شركة فورد من أكبر 10 مصنعي السيارات في العالم، وتمتلك:

-سيارات فورد

-سيارات لينكون



مجموعة دايملر



هي مجموعة ألمانية متخصصة في صناعة السيارات. تأسست 1998 من اتحاد مجموعتي ديملر بنز الألمانية، وكرايسلر الأمريكية. وتتكون من:

-سيارات مرسيدس بنز

- سيارات Smart سمارت



مجموعة FCA

تعد واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وتضم علامتين تجاريتين فيهما عدد من العلامات التجارية الأخرى، وهي:

- سيارات فيات وتضم «Maserati -lancia» مازيراتي

- سيارات كرايسلير وتضم «رام - دودج - جيب».



«تسلا» تنفرد بأكبر قيمة سوقية



بلغت عوائد أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2020، متجاوزة التوقعات.

وزاد عدد المركبات التي تم تسليمها قليلاً عن الربع الأول من العام، والذي بلغ 90 ألفاً و891 مركبة، لكنه انخفض بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع سهم الشركة بقوة خلال الأشهر الأخيرة، ما منحها قيمة سوقية تصل إلى نحو 304.5 مليار دولار، لتصبح أكبر شركة سيارات من حيث القيمة السوقية في العالم.