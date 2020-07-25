شكرا لقرائتكم خبر عن «الماجد للسيارات» تطلق «تغلّب على الحر مع كيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أعلنت الماجد للسيارات، الوكيل الحصري لشركة «كيا موتورز» في الإمارات، عن حملتها الصيفية الحصرية على طرز مختارة، لمساعدة الأشخاص الذين يتطلعون لاستقبال الموسم مع سيارة جديدة. ووفق هذا العرض، يتم تقديم خصومات على الموديلات الأعلى مبيعاً من «كيا»، بما في ذلك «سيراتو»، و«سورينتو»، و«سبورتاج»، و«سيلتوس»، و«كارنفال»، و«ريو»، و«سول».
ومن خلال هذه الحملة التي تحمل شعار «تغلب على الحر مع كيا»، سيحصل العملاء الذين يختارون طرز «سيراتو»، أو «سورينتو»، أو «سبورتاج»، أو «سول»، هذا الموسم على مزايا إضافية عند شرائها، بما في ذلك التأمين المجاني، والصيانة 3 سنوات/ 50,000 كيلومتر، والمساعدة على الطريق، والضمان 5 سنوات/ 150,000 كيلومتر من الشركة المصنعة.
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