شكرا لقرائتكم خبر عن «فورد رينجر بيك أب» بديل السيدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشتهر شاحنات البيك أب بتاريخها العريق كمركبة عملية مخصصة للأعمال، لكن الطرز الحديثة منها أصبحت رمزاً أكثر تميزاً وتألقاً بالنسبة للراغبين بشراء السيارات هذه الأيام.

ولا تقتصر أهمية شاحنة «فورد رينجر» على مكانتها كشاحنة عملية استثنائية تثق بها المؤسسات الحكومية وكبرى العلامات الصناعية على مستوى العالم وحسب، بل إنها تحولت إلى مركبة عصرية مفضلة تناسب أنماط حياة الأسرة أيضاً. وبفضل ما تتمتع من مستويات معززة على صعيد الراحة والأناقة، السلامة والتقنيات، والأداء الشامل، جاء ارتقاء «فورد رينجر» إلى مصاف السيارات الفاخرة ليساعد على إلهام حس المغامرة بمركبة متعددة الاستعمالات وقادرة على خوض أقسى المغامرات.

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