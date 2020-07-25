شكرا لقرائتكم خبر عن «جولدمان ساكس» وماليزيا يوافقان على تسوية بـ3.9 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت ماليزيا أن بنك الاستثمار الأمريكي «جولدمان ساكس» وافق على تسوية بقيمة 3.9 مليار دولار مع الحكومة بشأن صندوق 1MDB.
وقالت وزارة المالية الماليزية في بيان، إن الصفقة تتضمن دفعاً نقدياً بقيمة 2.5 مليار دولار من «جولدمان ساكس» وضمانة من البنك لإعادة ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار من الأصول المرتبطة بسندات 1MDB.
يُذكر أن المدعين الماليزيين قد قدموا اتهامات في ديسمبر 2018 ضد ثلاث وحدات ل «جولدمان ساكس» بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات السندات بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليار دولار، والتي ساعد البنك في جمعها لصندوق الثروة السيادية 1MDB (1Malaysia Development Bhd).
ونفى البنك باستمرار ارتكاب أي مخالفات، قائلاً إن بعض أعضاء الحكومة الماليزية السابقة و1MDB كذبوا عليها بشأن كيفية استخدام عوائد مبيعات السندات.
وقد دفعت وحدات «جولدمان ساكس» ببراءتها من هذه الاتهامات. (وكالات)
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