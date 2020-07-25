شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «تسلا» يتراجع 9% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سهم شركة «تسلا» بنحو 9%، أمس الجمعة، بعد مكاسب حادة سجلها منذ بداية العام الجاري.

وانخفض سعر سهم تسلا بنسبة 7.2%، مسجلاً 1403 دولارات، وكان السهم قد انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى 1388 دولاراً. وجاء هبوط سهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجمعة، ليضاف إلى التراجع المسجل الخميس الذي بلغت نسبته 5%، ليصبح السهم على موعد مع تسجيل انخفاض أسبوعي.

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