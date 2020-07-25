شكرا لقرائتكم خبر عن «شلمبرجير» تتكبد خسارة فصلية بسبب رسوم بـ 3.7 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت عملاق تقديم خدمات الحقول النفطية شلمبرجير عن تكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي بعد أن سجلت رسوماً لانخفاض القيمة وإعادة الهيكلة بقيمة 3.7 مليار دولار؛ إذ قلص عملاء كبار للشركة النشاط في ظل انهيار أسعار النفط هذا العام.
وتكبدت أكبر شركة في العالم لتقديم خدمات الحقول النفطية صافي خسارة 3.43 مليار دولار، أو ما يعادل 2.47 دولار للسهم، في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو/حزيران مقارنة مع ربح 492 مليون دولار، أو ما يعادل 35 سنتاً للسهم قبل عام.
وقالت الشركة إنها سجلت مليار دولار على صورة رسوم استغناء عن موظفين إذ سرّحت ما يربو على 21 ألف موظف.
وباستثناء الرسوم والائتمان، تكون الشركة حققت أرباحاً بواقع خمس سنتات للسهم.
(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر «شلمبرجير» تتكبد خسارة فصلية بسبب رسوم بـ 3.7 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.