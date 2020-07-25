شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر التجارة العالمية بفعل قيود «كوفيد - 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير نصف سنوي صادر الجمعة إن التجارة العالمية تضررت بفعل قيود جديدة ومتراكمة على الاستيراد في الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصادات إلى إعادة بناء في ظل أزمة كوفيد-19.
لكنها قالت إن بعض قيود التصدير المفروضة على كمامات الوجه الجراحية والأدوية والمعدات الطبية في وقت مبكر من حدوث الجائحة تراجعت.
وقال روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة خلال عرض التقرير للدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 164 «على الرغم من أن الأثر الكامل للجائحة لم ينعكس بعد في إحصاءات التجارة، فمن المتوقع أن يكون كبيراً».
كانت المنظمة قالت الشهر الماضي إن تقديرات للربع الثاني من 2020 تشير إلى انخفاض التجارة العالمية بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي. (رويترز)
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