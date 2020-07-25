دبي وأبوظبي تقودان مشهد التحول في التقنية المالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يعتبر التغيير الثابت الوحيد في الحياة، وقد اتضحت معاني هذه العبارة أكثر خلال تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي قطاع الخدمات المالية، يدفع هذا التغيير عجلة التحول الرقمي والتحسينات الضرورية في تجربة العملاء في الشرق الأوسط.

ويرى نيكولاس رايت، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ساكسو بنك، أن شركات الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، وصلت إلى مرحلة حاسمة مقارنة مع الأسواق المتقدمة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وتدرك الحكومات اليوم مدى أهمية إنشاء مراكز مالية يتخطى دورها تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، إلى تحسين المكانة العالمية للمنطقة.

بفضل مركزي تسريع التقنية المالية في دبي وأبوظبي، تشهد الاستثمارات الإقليمية في مجال التقنيات المالية نمواً ملحوظاً بمعدل 64%؛ أي أكثر من ضعف المعدل العالمي 26%. ولا تدخر حكومتا البحرين والسعودية، جهداً لاستقطاب شركات التقنية المالية وتعزيز سبل التعاون في مجال الخدمات المالية.

ويقول نيكولاس رايت: «ضماناً لاستدامة وجودها على المدى البعيد، ينبغي على الشركات المتخصصة في الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الاستفادة من التوجه المتزايد نحو الحلول الرقمية، والسلوكيات المتغيرة للعملاء لتعزيز سوية ابتكار عروضها. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يستخدم أكثر من 70% من السكان هواتف ذكية، ما يمثل فرصة كبيرة للشركات ذات التفكير التقدمي لطرح مزيد من الخدمات الرقمية المميزة».

ولتوفير خدمات بمستوى عالمي، ينبغي بحسب رايت أن توسع الشركات عروضها وتستثمر في التقنيات التي تعزز سلاسة التجربة التي يخوضها العملاء، وتوفر عرضاً عالمياً حقيقياً، لكن ما هي السبل التي تتبعها البنوك والمؤسسات المالية لتزويد عملائها بمنتجات وخدمات تعكس الرحلة الرقمية دائمة التغير، دون التأثير في النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل؟



التعاون سبيل النهوض بالأعمال



ويرى «ساكسو بنك» أن التعاون هو الوسيلة الوحيدة الفعالة التي يمكن أن تعتمد عليها الشركات للنهوض بأعمالها، ما لم تكن شركات متعددة الجنسيات بموارد ضخمة. ويجب على المؤسسات المالية استكشاف سبل الشراكات الخارجية للابتكار، وتطبيق تغييرات تقنية، وإجراء تحسينات على تجربة العملاء، مع زيادة الاستهلاك الرقمي في مرحلة ما بعد «كوفيد 19».

ولا تُعتبر الشراكات في مجال الخدمات المالية بحسب رايت توجهاً جديداً، فلطالما قدم «ساكسو بنك» دعمه للتعاون منذ أول شراكاته في قطاع العلامة البيضاء ذات الطابع التكنولوجي مع بنك آخر عام 2001. وحققت الجهات العاملة في مجال التقنية المالية خلال هذين العقدين تطوراً لافتاً، انتقلت فيه من جهات أسهمت في إحداث تغييرات جذرية في القطاع لتصبح مصادر تعاون متميزة للشركات الحريصة على تسريع مسيرة تحولها الرقمي.



بنك المستقبل

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ومن غير المجدي أن تتجه البنوك بشكل مستقل نحو بناء حلول تقنية كبيرة عبر سلاسل قيمتها، بينما يمكن للشراكات توفير إمكانية الوصول الفوري إلى التقنيات والأسواق لخدمة عملائها.

وتسهم مرونة النموذج المفتوح في تسهيل إضافة خدمات جديدة دون مزيد من التكاليف والتعقيدات، مما يعني قدرة البنوك وشركات الخدمات المالية على التركيز على كفاءاتها الرئيسية، سواء الخدمات المصرفية الاستثمارية، أو إدارة الصناديق أو التداول، بينما يقدم شريك التقنية المالية الدعم لتحقيق التحوّل الرقمي لكامل الرحلة التي يخوضها العميل.



العلاقة التكافلية للتعاون



ومن المهم التمييز بين التعاون من جهة، والتدابير التي يتخذها المورّد أو البائع من جهة أخرى. فالتعاون الحقيقي يقدم منتجات أو خدمات جديدة مبتكرة أو رحلة عملاء محسنة، ويرتبط بنجاح تختبره جميع الأطراف. ويبدو التعاون كعلاقة تكافلية يمتلك فيها كل طرف حصته من المشروع مع استثمار مكافئ في نتيجة ناجحة. فالالتزام الحقيقي بنجاح الشراكة يأتي نتيجة العمل الفعلي لتحقيق هذا النجاح.



التعاون هو السبيل للبقاء



ويمثل تقييم الاستراتيجية الخطوة الأولى للشركات الراغبة في رقمنة أعمالها من خلال شراكة، والتعرف إلى جوانب العمل التي تحتاج إلى رقمنة وابتكار. وتأتي الخطوة التالية لتكون الإقرار بعدم حاجة الشركة لامتلاك جميع قطاعات العمل. أما الخطوة الثالثة فهي الشراكة مع شركة متخصصة في التقنيات المالية، لتوفير الابتكارات الرقمية المطلوبة.

وقد تبرز الحاجة لإجراء تحوّل في نموذج الإدارة ضمن المؤسسات القائمة والمثقلة بالبيروقراطية، لكن بعد فيروس كورونا المستجد، ستكون السوق بالتأكيد مختلفة كلياً، حيث أصبحت الشراكات ضرورة حتمية لاستمرار ونمو المؤسسات المالية. وكلما تأخرت عن التحول الرقمي، ستجد هذه المؤسسات نفسها في صراع ليس للبقاء فحسب، وإنما للحيلولة دون الفشل والتلاشي.