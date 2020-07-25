شكرا لقرائتكم خبر عن التوجه إلى السيولة والسندات والذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية للصناديق من بنك أوف أمريكا، أن مديري الأموال خصصوا 40.9 مليار دولار لأدوات السيولة، و24.5 مليار دولار للسندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار في ثالث أكبر دخول للتدفقات لتلك الفئة على الإطلاق. كما ضخ المستثمرون المزيد من المال في الذهب على الأخص، وأظهرت التدفقات الأسبوعية ثاني أكبر دخول لها إلى المعدن الأصفر على الإطلاق. لكن الأسهم سجلت عمليات استرداد ب 3.8 مليار دولار.(رويترز)

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