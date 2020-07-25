شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر الأمريكي الصيني يعصف بالأسواق العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منيت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الجمعة، بخسائر حادة على خلفية تصاعد التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية فيما أجج تقرير عن الوظائف الأمريكية، صدر الخميس، وجاء أسوأ من التوقعات، إضافة إلى تأخر محادثات بشأن إجراءات تحفيز في واشنطن، المخاوف إزاء انتعاش الاقتصاد؛ حيث تأتي تلك الخسائر في نهاية أسبوع آخر صعب للأسواق التي أظهرت مؤشرات تذبذب بعد أشهر من التحسن منذ تدهورها في مارس/آذار.

وتزايد التوتر الدبلوماسي بين واشنطن وبكين بعد أن أمرت الصين بإغلاق القنصلية العامة للولايات المتحدة في مدينة «تشنغدو»، رداً على قرار مماثل من واشنطن تجاه القنصلية الصينية في «هيوستن».

في بورصة نيويورك، انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، مع تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة؛ حيث قادت أسهم التكنولوجيا خسائر «وول ستريت» مع تراجع قوي لأسهم أبل ومايكروسوفت، كما تراجع سهم «إنتل» بأكثر من 17% مع نظرة مستقبلية مخيبة للآمال بالنسبة للأرباح وتوقعات الشركة بتأخر إصدار الجيل القادم من الرقائق.

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.6% أو ما يعادل 156.9 نقطة ليسجل 26495.3 نقطة، كما هبط «ستاندرد آند بورز» 0.7% مسجلاً 3214.3 نقطة، وتراجع «ناسداك» بنحو 1.72% إلى 10210.6 نقطة.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة؛ إذ تدهورت المعنويات حول العالم، بعد أن أمرت بكين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة صينية، رداً على إجراء مماثل من واشنطن.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.5%، ويمضي على مسار تسجيل أكبر تراجع ليوم واحد في شهر، مما يدفعه لتكبد خسارة في الأسبوع الجاري.

وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر عقب عمليات بيع شهدتها نظيراتها الأمريكية الخميس، بينما خسر قطاع المواد الأساسية الشديد التأثر بالصين 1.9%.

وارتفع سهم سنتريكا المالكة لبريتيش جاز 30% ليتصدر المؤشر ستوكس 600، على الرغم من تحقيق الشركة أرباحاً أقل في النصف الأول؛ إذ أعلنت عن خطط لبيع دايركت إنرجي، نشاطها في أمريكا الشمالية، إلى إن.آر.جي إنرجي مقابل 3.63 مليار دولار.

وارتفع سهم إكوينور النرويجية للطاقة 0.5%، بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض أرباح التشغيل 89%، بينما كان محللون يتوقعون أن تتكبد خسائر.

وقفز سهم سيجنفاي، أكبر شركة للإضاءة في العالم 4.5% بعد أن قفز صافي أرباحها 62% في الربع الثاني، وبفضل خطط لسداد ديون بقيمة 350 مليون يورو (406 ملايين دولار) هذا العام.

وفي آسيا، سجلت بورصتا شنجهاي وهونج كونج هبوطاً في أسعار الأسهم، فيما تعرضت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم لانتكاسة جديدة مع إصدار الصين الأوامر بإغلاق القنصلية الأمريكية في شينغدو رداً على إغلاق الولايات المتحدة البعثة الدبلوماسية الصينية في هيوستن في وقت سابق هذا العام.

وتضاف هذه الانتكاسة إلى ملف يشمل قضايا هونج كونج وفيروس كورونا المستجد وهواوي، والتي أدت إلى تدهور العلاقات بين العملاقين ووصولها إلى درجة الأزمة.

والخميس صعّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من حدة نبرته ودعا «الدول الحرة» إلى دحر تهديد ما وصفه «بالطغيان الجديد» من الصين، وقال إن الرئيس الصيني شي جين بينج «تابع مخلص لإيديولوجية شمولية مفلسة».

لكن فيما أثارت الخطوة قلق المستثمرين، قال الدبلوماسي الصيني السابق وانغ ييوي إن الوضع لم يكن سيئاً بالدرجة المتوقعة، وقال لوكالة بلومبرج: «من غير الممكن القيام بخطوة متساوية تماماً، لكن اختيار شينغدو يظهر أن الصين تريد تقليل الضرر بالعلاقات الثنائية».

وأضاف أن «العمليات التي تجرى من شينغدو ليست أكثر عمليات البعثات الأمريكية في الصين أهمية، مقارنة بشنجهاي مثلاً».

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وقبل ذلك كانت أسواق وول ستريت سجلت الخميس، خسائر عقب صدور أرقام أظهرت أن 1.4 مليون أمريكي قدموا طلبات إعانة بطالة الأسبوع الماضي، في أول ارتفاع أسبوعي منذ بدء الأزمة، وجاءت الأرقام في وقت اضطرت العديد من الولايات الأمريكية لإعادة فرض تدابير إغلاق بعد وقت قصير على إعادة فتحها. وأمرت السلطات في بعض تلك الولايات بإغلاق الحانات والمطاعم وأنشطة تجارية أخرى مهمة للاقتصاد.

وشكّلت العودة لتلك التدابير ضربة كبيرة للمستثمرين الذين عبروا عن تفاؤل إزاء انتعاش الاقتصاد الأمريكي بعد تدهور في وقت سابق هذا العام.

وقال الخبير لدى مركز أكسي كورب للخدمات المالية ستيفن إينس إنه «على على الرغم من توافق البيانات مع معايير الفصل، من الصعب للمستثمرين تجاهل الإحساس الدائم بالتناقض المتمثل في العدد الكلي للأشخاص الذين يطلبون إعانات».

وأضاف: «لكن ذلك يؤكد أيضاً ما اعتقدناه جميعاً وهو أن مزيداً من التشاؤم يلوح في الأفق، فيما إعادة فرض تدابير إغلاق في الولايات الأمريكية الأكثر اكتظاظاً تدحض الفرضية القائلة إن الاقتصاد ينتعش بقوة».

نقاش بين الجمهوريين

وتراجعت بورصة هونج كونج 2.2% وخسرت شنجهاي 3.9%، فيما انخفضت بورصات سيدني وسنغافورة وجاكرتا وبانكوك بأكثر من واحد%.

وفي أوروبا تراجعت بورصة لندن 1.7% وبورصتا باريس وفرانكفورت بنحو 2%، على الرغم من بيانات أظهرت تسجيل قطاع بيع التجزئة في بريطانيا ارتفاعاً بنسبة 14% في يونيو/حزيران فيما حققت الأنشطة التجارية في منطقة اليورو أقوى نمو لها في عامين.

ورأى خبراء الاقتصاد أن البيانات الضعيفة يمكن أن تحث النواب الأمريكيين على الدفع بإجراءات تحفيز جديدة، في وقت يقترب وقف العمل بخطة إنعاش بترليونات الدولارات

لكن الأعضاء الجمهوريين والبيت الأبيض لم يتمكنوا من الاتفاق على خطة بتريليون دولار، فيما لا يزال الطرفان على خلاف بشأن إعانة بطالة أسبوعية قدرها 600 دولار، يستفيد منها 30 مليون شخص، لكن من المتوقع أن تنتهي مهلة العمل بها في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وحتى مع إقرار الخطة، سيخوضون مناقشات شاقة مع الديمقراطيين الذين أعدوا من جانبهم خطة بقيمة 3.5 تريليون دولار، وكل هذا فيما تقترب عطلة شهر أغسطس/آب.

وقال إينس إن «تحول مشروع قانون التحفيز الأمريكي الجديد إلى حالة من الانقسام السياسي في وقت تبدو نذر كارثة اقتصادية، أمر يتجاوز الفهم». (وكالات)الخلاف بين واشنطن وبكين يضغط على النفط

انخفضت أسعار النفط، أمس الجمعة، متجاهلة ضعف الدولار الأمريكي؛ إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، في ظل صعود في حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وخلال التداولات، انخفض خام برنت 25 سنتاً إلى 43.06 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتاً إلى 40.79 دولار. ونزل الدولار لأدنى مستوى في 22 شهراً مقابل سلة من العملات.

وعادة ما يشجع ضعف الدولار على شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية مثل النفط؛ لأنها تصبح أرخص سعراً لحائزي العملات الأخرى.

وبحسب خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، فإن آفاق الاقتصاد الأمريكي كانت قاتمة في الشهر الفائت، في ظل تجدد إجراءات العزل العام في بعض الولايات.

(رويترز)