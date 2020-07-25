أرباح «إكوينور» تفوق التوقعات مع تألق أنشطة التكرير والتداول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «إكوينور»، أمس الجمعة، انخفاض أرباح التشغيل في الربع الثاني من العام، لكن أداء قوياً من أنشطتها للتكرير والتداول ساهم في تعويض انخفاض لأسعار النفط والغاز مدفوع بفيروس كورونا، ما سمح للمجموعة بالتفوق على التوقعات.

وأعلنت الشركة النرويجية للنفط والغاز عن انخفاض بنسبة 89% في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب إلى 350 مليون دولار في الفصل الممتد بين إبريل/ نيسان، ويونيو/ حزيران، مقارنة مع 3.15 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وكان استطلاع للرأي شمل 25 محللاً قامت به «إكوينور» توقع خسارة تشغيلية معدلة 200 مليون دولار.

وتكبدت أنشطة «إكوينور» الثلاثة للتنقيب عن النفط وإنتاجه، وهي إي اند بي النرويج، وإي اند بي إنترناشونال، وإي اند بي أمريكا، خسارة، لكن الأرباح زادت في قطاعي التكرير والتداول. (رويترز)