5 خطوات لتجاوز أزمة «كورونا» بنجاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد عامر شيخ الرئيس والمدير العام لشركة ببسيكو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان أن أزمة تفشي فيروس «كوفيد 19» اجتاحت العالم برمته خلال هذا العام، ولم يكن هناك دليل معد مسبقاً يمكن للناس الاهتداء به واستخدامه في مواجهتها، حيث إن حجم الاستجابة في جميع أنحاء العالم كان مهولاً بشكل غير مسبوق، لكن ما هي الدروس التي يمكن للشركات استخلاصها من هذا التاريخ الحديث وتطبيقها على هذا «الوضع الجديد الذي تحول إلى واقع جديد بسبب مدى تفشيه واستمراره»؟

للإجابة على هذا السؤال، علينا الإشارة إلى أن العديد من الشركات التي ارتقت إلى مستوى هذا التحدي العالمي، اعتمدت على تحديد «هدف» واضح كمنارة ترشدها إلى برّ الأمان. إلا أن تحديد الهدف وتوضيحه ليس إلا وجهاً واحداً للعملة، فهناك وجه آخر أهم بكثير يتمثل في ضرورة إعداد خطة محكمة لتحقيقه. وقد وجدنا أن هناك 5 مبادئ أثبتت نجاحها في الاستجابة لهذه الأزمة، وهي:



1- تمكين الموظفين



في بداية الأزمة، كان تركيزنا منصباً على التواصل بوضوح وتعزيز مستويات السلامة، وتضمن تنفيذ تدابير صارمة لتعزيز الصحة والسلامة، وفتح قنوات حوار واضحة ومنتظمة لنشر الطمأنينة خلال فترة غير مسبوقة من الارتباك والخوف. ويشكل فقدان العمالة والاستقرار المالي مصدر قلق حقيقي للغاية في أوقات الأزمات الاقتصادية.



2- حماية الفئات الأقل حظاً



انتشر فيروس «كوفيد 19» بصورة عشوائية، وخطف العديد من الأرواح كما أثّر في مصادر رزق الكثيرين حول العالم، إلا أن التوجه الأهم في أوقات الأزمات، هو منح الأولوية للفئات الأقل حظاً في مجتمعاتنا، بما يتيح إحداث تأثير في أكثر المناطق أهمية.

وقمنا بالتعاون مع شركائنا في مجال التعبئة، بالالتزام بتقديم 5 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية، لمساعدة الأشخاص المحتاجين في المنطقة.

ونقوم حالياً بتوزيع نحو 10 ملايين وجبة وصندوق مواد تموينية على الفئات الأقل حظاً من المجموعات المعزولة والمعرضة للخطر في مساكن العمال وغيرها من المجتمعات.

ونظراً لأن أبطال المواجهة على الخطوط الأمامية، كالأطباء والممرضين وموظفي متاجر السوبر ماركت وجميع المشاركين الآخرين خلف الكواليس، يعملون على مدار الساعة للحفاظ على سلامتنا، فإن واجبنا يحتّم علينا جميعاً دعم جهودهم.

Advertisements



3- سرعة التنفيذ



يجب على الشركات التي تتخللها تعقيدات وتداخلات عديدة مثل وجود العديد من أصحاب المصلحة وصناع القرار، أن تقوم بوضع الإجراءات الروتينية جانباً والعمل بسرعة وحزم وقوة.

وعلى الصعيد المحلي، ركزت شركات التجزئة الرئيسية على تدريب موظفيها العاملين في مجالات الترفيه لإعادة نشرهم في الخطوط الأمامية في متاجر الهايبرماركت.



4- الإبداع أثناء الأزمات



يجب أن يظل الهدف الذي تسعى إليه الشركة ثابتاً، فقد تعلمنا من جائحة «كوفيد 19» أن الأزمة يمكنها أن تحفز الحلول الإبداعية للمشكلات. ووفقاً لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، يسعى الموظفون والشركات إلى تحسين المهارات الثانوية مثل التعاون، والحلول الإبداعية للمشكلات، والانفتاح على الأفكار الجديدة، بينما يتعلم المديرون كيفية تحفيز وإشراك الفرق عن بُعد.



5- الاعتماد على الخبرة



شهدنا ابتعاد العلامات التجارية للألعاب المنزلية والتكنولوجيا عن أنشطتها الأساسية، مستخدمة خبراتها في إنتاج الأقنعة الواقية وأجهزة التنفس. وقدمت شركات سياحية تجارب سفر افتراضية للحفاظ على تجارب السياحة الرقمية وروح المغامرة خلال فترة الحظر. وقد استفادت شركة بيبسيكو من خبرتها في مجال التغذية والتدريب لتوفير وجبات غذائية لأكثر الناس احتياجاً.