شكرا لقرائتكم خبر عن انتقائية الشراء تتماسك بالأسهم.. والترقب يلجم السيولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطر الحذر على أداء الأسهم المحلية في معظم جلسات الأسبوع المنصرم، مع ضعف واضح لمستويات السيولة التي لم تتجاوز 1.7 مليار درهم، وسط استقرار نسبي لمؤشرات الأسواق، ترقباً للنتائج الفصلية للشركات. وفيما استقر مؤشر سوق دبي المالي عند إغلاقه السابق في أسبوع (2052.65 نقطة) مدعوماً ب«الإمارات دبي الوطني»، تماسك «اتصالات» بسوق أبوظبي وأنقذه من الانزلاق أكثر من 0.31% إلى مستوى 4261 نقطة.

ورغم هذا الأداء المتحفظ بوجه عام وتراجعات العديد من الأسهم القيادية، نجحت بعض الأسهم الأخرى في اختراق هذه التراجعات، في وقت استحوذ «اتصالات» على 20% من السيولة الأسبوعية، بما يعادل 326.8 مليون درهم، وارتفع على أساس أسبوعي بنسبة 1.31%، تزامناً مع ارتفاع أرباح الشركة في النصف الأول 3% إلى 4.6 مليار درهم.

صعد «الإمارات دبي الوطني» بنسبة أسبوعية بلغت 3.98% وتربع على عرش تداولات سوق دبي بقيمة 154.7 مليون درهم، وأغلق سعره عند 8.89 درهم، مستفيداً من الموافقة الرسمية على زيادة تملك الأجانب في أسهم البنك من 20% إلى 40%.

وتوزعت سيولة الأسواق بواقع 934.7 مليون درهم في دبي و748.4 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم 1.2 مليار سهم توزعت بواقع 269.9 مليون سهم في أبوظبي و911.2 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 23 ألف صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، استقر مؤشر سوق دبي المالي عند إغلاقه السابق في أسبوع (2052.65 نقطة) مدعوماً بارتفاع القطاع البنكي في مقابل نزول باقي القطاعات الأخرى وفي مقدمتها العقار والإستثمار والنقل.

وارتفع قطاع البنوك 0.89% بفعل ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 3.98% وذلك بالرغم من نزول «دبي الإسلامي» 1.3%.

وفي المقابل، هبط قطاع العقار 0.67% نتيجة نزول «إعمار العقارية» 1.52% و«إعمار مولز» 0.71% و«إعمار للتطوير» 0.48% و«ديار» 1.8% فيما ارتفع كل من «أرابتك» 18.19% و«الاتحاد العقارية» 0.36%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.53% متأثراً بنزول «دبي للاستثمار» 0.86% وذلك بالرغم من ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.13% و«شعاع كابيتال» 1.5%. وتراجع كذلك قطاع النقل 0.93% بضغط من تراجع «العربية للطيران» 3.45% وذلك بالرغم من ارتفاع «أرامكس» 0.89% و«الخليج للملاحة» 2.48%.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أسبوعية بلغت 0.31% إلى مستوى 4261 نقطة مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والتأمين والسلع والخدمات.

وهبط قطاع البنوك 1.78% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 2.39% و«أبوظبي الإسلامي» 2.16%، وذلك رغم ارتفاع «أبوظبي التجاري» 1.59%.

ونزل قطاع العقار 1.41% بفعل نزول «الدار» 1.75% في مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 3.4%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاتصالات 1.31% بعد ارتفاع سهم «اتصالات». كما ارتفع قطاع الطاقة أكثر من 3% معززاً بمكاسب «طاقة» 6% و«دانة غاز» 3.95% و«أدنوك للتوزيع» 0.65%.

وزاد قطاع الاستثمار 5.33% نتيجة ارتفاع «إشراق» 12.4% و«الواحة كابيتال» 11.41% و«العالمية القابضة» 4.35%.

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توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، فقد تركزت على «اتصالات» الذي جذب 326.8 مليون درهم مغلقاً عند 16.96 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات بلغت 114.2 مليون درهم وأقفل عند 10.62 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» واجتذب 56.78 مليون درهم ليغلق عند 5.1 درهم.

وفي ما يتعلق بسوق دبي خلال أسبوع، اجتذب «الإمارات دبي الوطني» السيولة الأكبر بقيمة 154.7 مليون درهم مغلقاً عند 8.89 درهم، تلاه «إعمار العقارية» مستقطباً 138.3 مليون درهم وأقفل عند 2.6 درهم، ثم «أرابتك» بسيولة بلغت 95.12 مليون درهم فيما وصل سعر السهم إلى 0.903 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي خلال أسبوع «القدرة القابضة» بنسبة 14.12% مغلقاً عند 1.01 درهم تلاه في الارتفاع «إشراق» بنموه 12.4% وأقفل عند 0.281 درهم، ثم «الواحة كابيتال» وزاد 11.41% ليغلق عند 0.83 درهم.

وعلى العكس، سجل «الشارقة للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 9.34% ليغلق عند 2.33 درهم، تلاه في الانخفاض «بلدكو» بنزوله 4.95% مغلقاً عند 0.269 درهم، ثم بنك الشارقة وانخفض 4.85% وأقفل عند 0.53 درهم.

وبشأن الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي خلال أسبوع احتل المركز الأول «أرابتك» بارتفاعه 18.19% وإغلاقه عند 0.903 درهم، تلاه «تكافل الإمارات» وزاد 8.96% عند مستوى 1.46 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» الذي صعد 3.98% عند 8.89 درهم.

وعلى العكس، انخفض «اكتتاب القابضة» بنسبة 8.11% مغلقاً عند 0.17 درهم، تلاه «المصرف الخليجي التجاري» بهبوطه 6.49% إلى 0.36 درهم، ثم «دبي التجاري» وتراجع 5.26% ليغلق عند 3.6 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 49.45 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و47.65 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 49.45 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.8 مليون درهم محصلة بيع العرب و45.66 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

أما في سوق دبي، فكان التوجه الشرائي من نصيب المستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين، وبصافي استثمار بلغ 53 مليون درهم محصلة شراء توزعت بواقع 9.27 مليون درهم محصلة شراء العرب و24.85 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و18.89 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 53 مليون درهم محصلة بيع.

شراء الأجانب

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «دانة غاز» و«الاتحاد العقارية» و«دي إكس بي» و«سيراميك رأس الخيمة» و«سوق دبي المالي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«العربية للطيران».

المؤسسات

وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية فقد تباين أداؤها خلال أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم فقط كمحصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 50 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 50 مليون درهم محصلة شراء، وإلى التسييل في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة بيع.