شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل حاسمة في عودة السياحة والسفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مع رفع حالات الإغلاق وتباطؤ الوباء في أجزاء كثيرة من العالم، يتبقى لدى البلدان التي أُجهدت بالحجر الصحي سؤال هام ورئيسي: متى يمكن للسائحين السفر مرة أخرى، وأين سيختارون الذهاب؟ في مثل أزمة «كوفيد-19»، سيكون الجواب معقداً وصعباً للغاية خلال الفترة المقبلة، فهو يمزج بين الحقيقة، والعاطفة.

ربما سيكون الجواب بالنسبة إلى بعض البلدان، مثل تلك الموجودة في أجزاء تضررت بشدة من الفيروس، مثل أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى، مرتبطاً بحسب قدرة كل بلد على التحكم في انتشار الفيروس. فقد شهدت بعض البلدان معدلات انتقال سريعة، وانتشرت العدوى في بعض الحالات من المدن الكبيرة إلى المدن الصغيرة. وبالتزامن مع تخطيط الدول لإعادة فتح أبوابها للسياح، حث المسؤولون من منظمة الصحة العالمية الجميع على إعادة النظر حتى تتم السيطرة الكاملة على العدوى.

بالطبع، تمكنت بعض البلدان من احتواء الفيروس. لكنها ستظل تواجه صعوبات في عملية إعادة بناء صناعاتها السياحية بالنظر إلى إحجام السياح الجدد عن السفر. وبينما تبحر البلدان في تحدياتها الخاصة، نناقش هنا بعض النقاط المهمة ذات الصلة والتي يجب أخذها في الاعتبار:

فهم احتياجات المسافرين الجديدة

قيّمت دراسة أجرتها «بلوم للاستشارات»، المتخصصة في تحليل وتقييم أداء الترويج السياحي للدول، السلوكات المحتملة للأشخاص للعام المقبل، من خلال اقتراح مجموعة من السيناريوهات المختلفة للسفر. في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي أرخت بظلالها على المسافرين، والقطاع السياحي بشكل عام.

في السيناريو الأول، قيل للمستجيبين إنه تم التحكم في الفيروس، وأصبح جزءاً من حياتنا، وإن قيود السفر لن تتطلب الحجر الصحي عند دخول الوجهات المختارة، ومع ذلك، أعرب 45% منهم عن عدم استعدادهم لخوض تجربة ترفيهية جديدة على الأقل في الوقت الحالي.

وفي السيناريو الثاني، تم القضاء على الفيروس تقريباً، مع تطوير علاج مناسب. وبالرغم من الوصول إلى الدواء، قال 35% ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيبقون في حالة تباعد، وحجر ذاتي.

وي السيناريو الثالث والأخير، تم القضاء على الفيروس بالكامل، ولم يكن هناك خطر العدوى من «كوفيد-19»، ولا توجد قيود على التنقل. وعلى الرغم من هذه الحقائق، أصر 15% من جميع السياح الذين شملهم الاستطلاع على عدم مغادرة منازلهم في رحلة سياحية جديدة حالياً.

يكشف هذا الاستبيان حاجز سفر رئيسي لم يكن موجوداً على نطاق واسع في فترة ما قبل «كوفيد-19».

القلق والخوف

يخشى البعض أن يكونوا على اتصال مع أولئك الذين يحتمل أن يكونوا مصابين، وبالنظر إلى الاختيار، يفضلون البقاء آمنين في منازلهم. وفي الواقع، قال 64% ممن شملهم الاستطلاع إن الخوف هو السبب الرئيسي لعدم سفرهم خلال الإثني عشر شهراً المقبلة.

ونظراً لأن فيروس كورونا المستجد جلب معه حساسيات جديدة، فقد تغيرت أيضاً قائمة الأماكن المفضلة للسفر. إذ قال نحو 46% ممن شاركوا في الاستطلاع، وهم بالأساس خططوا للسفر لأغراض الترفيه، إنهم قد يختارون وجهة مختلفة عن الاختيار الأصلي الذي قاموا به قبل تفشي المرض.

وأعرب ما يقرب من 39% عن أنهم قد يختارون أماكن أقل ازدحاماً، خصوصاً تلك التي لديها برامج النظافة الشاملة، أي التي تطبق التدابير الصحية والمبادرات التي ترصد الصحة العامة. بينما أعرب 8% ممن شملهم الاستطلاع عن عدم رغبتهم في السفر إلا لزيارة عائلاتهم في الخارج. وقال آخرون إنهم سينتظرون العلاج، أو اللقاح النهائي للفيروس.

الإدارة الحكومية هي المفتاح

من هنا نجد أن الطريقة التي تعاملت بها الحكومات مع الأزمة ستلعب دوراً كبيراً في قرارات السياح في اختيار الوجهة. وأثبتت الإحصاءات ذلك من خلال أكثر من نصف هؤلاء المسافرين. حيث أكد نحو 53% أنهم سيغيرون وجهات سفرهم نحو الوجهات التي تتمتع بنظام صحي جيد، وأفضل من غيرها، والتي تضم أعداداً منخفضة من حالات الإصابة ب«كوفيد-19».

إن أخذ هذه العوامل في الاعتبار والإبلاغ عن التدابير القائمة ضد فيروس كورونا هو المفتاح لجلب الشعور بالأمان لدى السياح، في أعقاب أسوأ أزمة صحية تطال العالم خلال التاريخ الحديث.

وبحسب ما نرى ونلاحظ، فإن هذه الأزمة لن تختفي في فترة زمنية قصيرة. وسيستمر أثرها العميق على المدى الطويل. وحتى ذلك الحين، يجب على العلامات التجارية للوجهات ومؤسسات التسويق السياحية تطوير عروضها السياحية المخصصة بما يتناسب مع احتياجات السياح الجديدة.

وبالنظر إلى التأثير الكبير لمفاهيم الحوكمة العامة، يجب أن تعمل منظمات التسويق للوجهات السياحية مع الحكومات لوضع العناصر الأساسية التي ستضمن سمعة إيجابية للدولة المستضيفة. ويجب القيام بذلك من أجل إدارة الوضع الحالي، والاستعداد لما بعد الأزمة، وتوقع المشاكل المستقبلية.

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في ما يلي بعض الاستراتيجيات والتوصيات الرئيسية التي يمكن أن تفيد البلدان الأكثر تضرراً، وكذلك أي بلد يواجه تحديات إعادة بناء صناعة السياحة الخاصة به بالنظر إلى التصورات المتغيرة بشأن الجمهور المستهدف:

تجنب المنافسة المالية

وفقاً ل«بلوم» للاستشارات، اختار 15% فقط من المشاركين، «المال»، عند سؤالهم عن الاعتبار الرئيسي لديهم عند قرار السفر لأغراض الترفيه. بينما أخذت اعتبارات «الوجهات الأقل ازدحاماً»، و«أنظمة الرعاية الصحية المحسنة»، الحيز الأكبر من الاهتمامات الرئيسية للسياح.

ونتيجة لذلك، من المهم جداً إعادة النظر في استراتيجيات السياحة السابقة، لأنها قد تكون قد عفا عليها الزمن، خاصة في الوجهات السياحية منخفضة التكلفة، أو التي تعتمد أكثر على سوق القارة الأمريكية عموماً، مثل المكسيك، ودول الكاريبي. قد تحتاج هذه المناطق إلى الاستمرار في التركيز على السياحة الداخلية أولاً، وصرف الانتباه إلى الأسواق التقليدية الأمريكية، أو الكندية في المواسم اللاحقة.

إعادة تصميم السياحة وإعادة تعريفها

تغيرت سلوكات السياح، وتفضيلاتهم. سيبحثون اليوم عن وجهات جديدة، وأقل ازدحاماً، حيث لا يوجد قلق بشأن «كوفيد-19». وفي بلدان أمريكا اللاتينية حيث تكون الحالات تحت السيطرة، تأكد من أن استراتيجية العلامة التجارية تشير إلى أن الوجهة جذابة، وآمنة، بمجرد رفع القيود. ويجب تعديل عرض المنتج وفقاً لتوقعات واحتياجات السياح الجديدة.

وتحقيقاً لهذه الغاية، أطلق المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) ختم السلامة والنظافة العالمي «رحلات آمنة» للوجهات، وعروضها. ويأتي التعيين بعد البروتوكولات المدعومة من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ويستند إلى توصيات من منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض. وتعد الوجهات المكسيكية مثل «كوينتانا رو»، و«يوكاتان»، من بين الأماكن المؤهلة.

إضافة إلى ذلك، تم اختيار أوروغواي، ذات الأرقام المنخفضة نسبياً بفيروس كورونا، لقائمة «البلدان الآمنة» في الاتحاد الأوروبي. وبمجرد فتح الحدود، فإن الترويج للإدراج في هذه القوائم واعتماد البروتوكولات والبرامج مع شهادات الجهات الخارجية، يمكن أن يعيد ثقة السياح في هذه الوجهات ويسرع انتعاش الصناعة عند تطبيقها بمسؤولية وحزم.

وتعتبر هذه فرصة أيضاً للوجهات الصغيرة لجذب السياح، ما يخلق تدفقاً أكثر توازناً للمسافرين إلى العديد من الوجهات. وعلى سبيل المثال، حازت كوستاريكا، البلد السياحي بامتياز، على استحسان دولي بطريقة تعاملها مع الفيروس، وبينما بدأت حالاتها تتصاعد مؤخراً، تمكنت البلاد منذ فترة طويلة من التعامل مع واحدة من أقل معدلات الوفيات في «كوفيد-19» في المنطقة. وإذا استمرت في الاستجابة بسرعة وفعالية، يمكن للمسافرين أن يجدوا كوستاريكا خياراً لافتاً بعد رفع قيود السفر على المدى الطويل.

مراعاة النظم الصحية

إن وجود نظام رعاية صحية قوي وموثوق سيكون له تأثير في سمعة العلامة التجارية. ووفقاً لاستطلاع «بلوم»، ذكر 68% من المشاركين أن هذه الأزمة ترسم تصوراتهم للدول.

وفي هذه الدراسة، كانت الدول التي تتمتع بأفضل سيطرة على الفيروس، مثل نيوزيلندا أو كوريا الجنوبية، تعتبر أكثر إيجابية.

وفي أمريكا اللاتينية، لوحظت دول مثل كوبا، ذات أعداد حالات منخفضة نسبياً، في ضوء أكثر إيجابية من غيرها. إذاً، فهذه النتائج تعطي فكرة عن كيفية تطور التصورات مع تفشي المرض، اعتماداً على تعامل الحكومات مع الفيروس.

وتقوم منظمات التسويق للوجهات السياحية بمراقبة وقياس التصورات حول الإجراءات والأنشطة والسياسات الحكومية. وعليها تقييم ما يقدره الناس، وكيف ينظرون إلى تدابير إدارة الدول للأزمة مثل رفع حظر السفر. وتؤثر هذه التصورات في تفضيلات السياح عند اختيار مكان جديد للزيارة. ويجب أن تراعي استراتيجية العلامة التجارية أنواعاً جديدة من البيانات، مثل معدلات الإصابة في المدى القريب، والقدرة الفورية على الاستجابة للتغييرات الرئيسية، والطارئة.

تخطيط هيكل إدارة الأزمات الخاصة بك

من الضروري لمنظمات التسويق للوجهات السياحية أن يكون لديها فريق، أو خطة عمل جاهزة للتكيف، والتحليل والاستجابة للتطورات العلمية الطبيعية الجديدة، أو أي أزمات ناشئة. والهدف من ذلك هو ضمان نهج مستدام طويل الأمد يُظهر للناس أن الوجهة جاهزة، ومهيأة لمواجهة أي أحداث غير متوقعة.

واستمرار تفشي الفيروس والخوف وعدم اليقين، هي من العوامل المركزية التي ستؤثر في قرارات السياح، بغض النظر عن معدل انتقال المرض في بلد معين. ويجب مراعاة هذه المخاوف لأن البلدان غير القادرة على الاستجابة للأزمات الجديدة ستواجه طريقاً أكثر صعوبة في إعادة بناء قطاعها السياحي.

وفي وقت مبكر من الوباء، كانت أمريكا اللاتينية في الأغلب، تشاهد ما يحدث في العالم، لكنها اليوم تكافح الوباء شأنها شأن البقية. والتحديات التي تواجهها البلدان تتغير بسرعة، ومن دون سابق إنذار. ويجب أن تظل الدول متيقظة، لضمان قدرتها على التحكم في الفيروس لإعادة بناء قطاع السياحة الذي يمثل أهمية كبيرة لاقتصاداتها.