تسليم إخطار النشاط الاقتصادي خطوة أولى في الالتزام بالمتطلبات الواقعية

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أكد خبراء «مكتب بيكر مكنزي حبيب الملا» أن تسليم إخطار النشاط الاقتصادي يعتبر الخطوة الأولى في الالتزام بمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية. والخطوة التالية والأكثر شمولاً هي تسليم تقرير النشاط الاقتصادي. ويجب القيام بذلك قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وقال الخبراء: يجب على المرخص لهم الذين تكون نهاية العام المالي الخاص بهم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تسليم تقرير النشاط الاقتصادي قبل نهاية هذا العام الميلادي.

ويجب على السلطات إيضاح صيغة وإجراءات تسليم التقرير.

ومع ذلك، فمن الواضح أن على المرخص لهم الإعلان عن اجتياز اختبار النشاط الاقتصادي.

وحتى يتمكن المرخص لهم من اجتياز اختبار النشاط الاقتصادي، يجب على المرخص لهم الالتزام بما يلي:

1. تنفيذ نشاط أساسي مدرّ للدخل في دولة الإمارات.

2. العمل والإدارة في دولة الإمارات، في ما يتعلق بنشاط أساسي مدرّ للدخل.

3. تعيين عدد كاف من الموظفين المؤهلين بدوام كامل، وسداد التكاليف، وامتلاك الأصول المادية في ما يتعلق بذلك النشاط، أو سداد المصروفات على التعهيد إلى مقدم خدمة خارجي في دولة الإمارات، بحيث يقوم بسداد التكاليف وتعيين الموظفين وامتلاك الأصول المادية في دولة الإمارات، لتنفيذ الأنشطة ذات الصلة بشكل كاف.

4. في حالة الاستعانة بمصادر خارجية، يجب أن يكون لدى المرخص لهم القدرة على المراقبة والإشراف على تنفيذ نشاط أساسي مدرّ للدخل من خلال مقدم الخدمة.

ويتم تقييم اختبار النشاط الاقتصادي ذاتياً، ولا يجوز للجهة المنظمة (السلطة التي أصدرت الترخيص) مراجعة تقرير النشاط الاقتصادي، وإعلام المرخص له بأنه اجتاز اختبار النشاط الاقتصادي قبل تقديم التقرير التالي. ولدى الجهة المنظمة 6 سنوات لمراجعة ما إذا كان المرخص له قد اجتاز اختبار النشاط الاقتصادي.



عدم الالتزام



وبين الخبراء أنه إذا لم يجتاز المرخص له اختبار النشاط الاقتصادي، فحينئذٍ يجوز للجهة المنظمة فرض الغرامات الآتية:

* غرامة تتراوح من 10,000 إلى 50,000 درهم للسنة الأولى التي لم يتم فيها اجتياز اختبار النشاط الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، ووفق اتفاق دولي، يتم الإبلاغ بعدم الالتزام باختبار النشاط الاقتصادي، إلى السلطة الأجنبية المختصة في البلد الذي توجد فيه الشركة الأم الوحيدة، أو المالك المستفيد الوحيد، أو البلد الذي يتم فيه تأسيس المرخص له (في حالة الفرع).

* غرامة تتراوح من 50,000 إلى 300,000 درهم للعام التالي الذي لم يجتز فيه المرخص له اختبار النشاط الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، يجوز للجهة المنظمة اتخاذ إجراءات إدارية أخرى، تشمل تعليق أو إلغاء، أو عدم، تجديد الرخصة.

ما الذي يجب على المرخص لهم القيام به الآن؟

أمام المرخص لهم الذين تكون نهاية العام المالي الخاص بهم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أقل من 6 أشهر لتقييم ما إذا كانوا قد اجتازوا اختبار النشاط الاقتصادي لعام 2019، وجمع البيانات اللازمة لإثبات ذلك. وأمام هؤلاء المرخص لهم أقل من 6 أشهر لإجراء أي تعديلات على الترتيبات الحالية لضمان اجتياز اختبار النشاط الاقتصادي لتقرير العام الحالي (1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020).

وأمام المرخص لهم الذين تكون نهاية العام المالي الخاص بهم في تاريخ آخر، وقت أطول لإجراء التعديلات اللازمة لاجتياز اختبار النشاط الاقتصادي. وإذا لم يتم اجتياز اختبار النشاط الاقتصادي بعد، فيجب عليهم أولاً تقييم ما إذا كانت الأنشطة الخاصة بهم في نطاق متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، أم لا.