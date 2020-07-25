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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جمارك دبي: تخريج الدفعة الخامسة من برنامج «قيادات» تاريخ النشر: 25/07/2020 استمع انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تطوير كوادرها البشرية وتأهليهم لقيادة المستقبل، بمخرجات تطبيقية حياتية، وبمهارات تطويرية مستدامة، احتفلت الدائرة بتخريج الدفعة الخامسة من منتسبي برنامج (قيادات)، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة Biz Group باعتماد معهد القيادة والإدارة Institute of Leadership and Management - ILM؛ حيث جاء الاحتفال عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والخريجين والخريجات والموظفين بالدائرة.

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