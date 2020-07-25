شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول لبناني يكتشف إصابته بكوفيد-19 خلال غداء مع وزير خارجية فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول لبناني كبير اليوم الجمعة إنه تلقى نبأ سيئاً بإصابته بكوفيد-19 خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي يزور لبنان.
وقال هادي الهاشم مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني لقناة (أو.تي.في) التلفزيونية «فوجئت أمس عندما كنا على طاولة الغداء مع الوزير لو دريان باتصال من المستشفى ويقولون إن الفحص إيجابي. فبطبيعة الحال انسحبت من الغداء وأبلغت الحاضرين بعدما أتتني النتيجة الرسمية».
ولم يدل متحدث باسم لو دريان بتعليق على الفور. وتناول الوزير الفرنسي الغداء الخميس مع مسؤولين لبنانيين في إطار زيارة للحث على إجراء إصلاحات لاقتصاد لبنان الذي يمر بأزمة.
وقال الهاشم في تصريحاته تلفزيونية إنه أجرى الفحص قبل رحلة مقررة إلى الدنمارك لكنه يعزل نفسه الآن في البيت حتى يوم الاثنين قبل إجراء فحص آخر.
وقال «النتيجة تفاجئنا، وأهم شيء فيها أن نسبة الفيروس منخفضة وغير معدية».
وقال مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية لرويترز إن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي ومدير الشؤون السياسية بالوزارة خضعا للفحص بعد اكتشاف إصابة الهاشم لكن النتيجة جاءت سلبية.
(رويترز)
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