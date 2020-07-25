شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات العراق من النفط تتجاوز 2.87 مليار دولار في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة إن إجمالي إيرادات العراق من النفط في يونيو/حزيران تجاوز 2.87 مليار دولار.

وأضاف بيان الوزارة أن إجمالي صادرات العراق من النفط في يونيو/حزيران بلغت 84.849 مليون برميل.

(رويترز)

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