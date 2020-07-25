نجل غصن قدم مدفوعات بالعملة الرقمية لتهريب والده من اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مدعون أمريكيون إن نجل كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور، دفع ما قيمته نحو 500 ألف دولار أمريكي من العملة الرقمية لرجلين من ولاية ماساتشوستس الأمريكية ساعدا والده على الهروب من اليابان.

وقال المدعون الاتحاديون في وثيقة، الأربعاء، إن المدفوعات ذهبت إلى حساب بيتر تايلور، بعد أن قدم هو ووالده، رجل القوات الخاصة الأمريكية المخضرم مايكل تايلور، المساعدة لغصن كي يهرب داخل صندوق على متن طائرة خاصة، فراراً من اتهامات بالفساد المالي في اليابان.

ويقول ممثلو الادعاء، إن مدفوعات العملة الرقمية التي قدمها أنتوني نجل غصن، إضافة إلى 862500 دولار، كان غصن قد أرسلها بنفسه إلى شركة كان بيتر تايلور يُديرها في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك قبل شهرين من هروبه في 29 من ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وعرض ممثلو الادعاء المدفوعات بالتفصيل في الوثيقة، رداً على محاولة من مايكل تايلور وابنه للإفراج عنهما، حيث إنهما مسجونان منذ اعتقالهما في مايو/أيار، بناء على طلب من اليابان التي تسعى لتسليمهما إليها.

(رويترز)