شكرا لقرائتكم خبر عن في حالة سرقة سيارتك..لا تتفاوض مع الخاطف فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضمن التأمين التكميلى على السيارة حصول المؤمن له "صاحب السيارة"، على تعويض في حالة سرقة السيارة او حتى جزء منها بحسب شروط التعاقد.

وتنص شروط التعاقد على التأمين التكميلي على أنه في حالة سرقة السيارة بالكامل لابد أن يقوم العميل بتحرير محضر الشرطة بواقعة السرقة للسيارة بالكامل، ويتم إخطار وحدة مكافحة سرقة السيارات بالواقعة من قبل الشرطة، وزيادة فى التأكيد تقوم شركة التأمين بتوجيه خطاب لوحدة المكافحة بالواقعة .

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كما يقوم صاحب السيارة، بإرسال خطاب مماثل إلى وحدة المرور الصادرة منها رخصة السيارة حتى تتحفظ على ملف السيارة وتقبض على أى شخص يتقدم بالتعامل على هذا الملف، وتلتزم شركة التأمين بدفع قيمة السيارة بالكامل (وهو مبلغ التأمين أو قيمتها السوقية أيهما أقل وقت الحادث حتى لا يكون هناك تربح للعميل من التأمين)، فى حالة مرور أكثر من ثلاثة أشهر على سرقة السيارة دون العثور عليها.

وفى حالة السرقة الجزئية لأحد أجزاء السيارة مثل الكاسيت أو الإطار الاحتياطى أو المرايا الخارجية ويشترط بأن يكون هذا الجزء من مكونات السيارة بمعنى أن الأجزاء الكمالية، ولم تنزل به السيارة لا يكون ضمن التغطيات التأمينية إلا إذا نص فى الوثيقة على شمولها بالتغطية التأمينية، ويتم معايناتها عند الإصدار وبالتالي يجب على المؤمن له أن يراجع شركة التأمين فى الأجزاء المشمولة بهذه التغطية من عدمه ويشترط فى حالة وجود سرقة أن يقوم المؤمن، له بتحرير محضر شرطة عن واقعة السرقة وأن تقوم الشرطة بمعاينة السيارة موضوع الحادث وإثبات نوعية الأجزاء المسروقة ومكانها فى السيارة، وهل تم استخدام عنف من عدمه وأقصى التزام لشركة التأمين هى قيمة الأجزاء المفقودة لدى الوكيل أو القيمة المحددة فى الوثيقة.