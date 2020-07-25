شكرا لقرائتكم خبر عن النزاع بين واشنطن وبكين يدفع الأسهم الأمريكية للإغلاق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة في ظل تصاعد النزاع والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين مما دفع وول ستريت لتسجيل خسائر أسبوعية.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، طالبت الولايات المتحدة الصين بإغلاق قنصليتها في مدينة "هيوستن" الأمريكية بزعم أنها إجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجية.



وكشفت الحكومة الصينية عن ردها اليوم على هذه الخطوة بمطالبة الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في "تشنغدو" جنوب غربي الصين وأمرت بإلغاء ترخيصها ووقف أنشطتها في البلاد.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 51.3 نقطة في الشهر الماضي بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 49.6 نقطة في يونيو/حزيران من 47.9 نقطة في مايو/أيار.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.5% وأغلق عند 41.29 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 41.6 دولار وأقل سعر عند 40.6 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 0.1% مغلقا عند 43.34 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، وسجل أعلى سعر عند 43.9 دولار وأقل سعر عند 42.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 182 نقطة) إلى 26470 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، وسجل أعلى مستوى عند 26625 نقطة وأقل مستوى عند 26402 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 98 نقطة) إلى 10363 نقطة، وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 1.3%، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 10418 نقطة وأقل مستوى عند 10217 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 3215 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 3227 نقطة وأقل مستوى عند 3200 نقطة.