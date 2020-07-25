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شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تنهي التعاملات على انخفاض رغم التفاؤل بشأن المشتريات الصينية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الجمعة في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك على الرغم من التفاؤل المستمر بشأن زيادة بكين مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية.
ويرى محللون أن الصين سوف تعزز مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية بموجب بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي والذي يفرض على بكين شراء حبوب ومحاصيل زراعية بنحو 40 مليار دولار في العام.
ووقعت الصويا والذرة تحت وطأة الضغوط بسبب التوقعات بغزارة الأمطار في ولايات الوسط والغرب الأمريكية مما يعني المزيد من الوفرة في المحاصيل.
مع ذلك، وفي رد انتقامي أثر سلبا على كافة الأسواق اليوم، أعلنت الصين أنها طلبت من الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في "تشينغدو" ردا على إغلاق قنصلية الصين في مدينة "هيوستن" الأمريكية.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% إلى 9.04 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 9.10 دولار وأقل سعر عند 9.01 دولار.
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