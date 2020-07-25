شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب أسبوعية قوية تناهز 16% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية قوية بعد ارتفاعه أعلى 23 دولارا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 2013.



وزادت التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية قرارات بإغلاق قنصليات متبادلة، وبررت الولايات المتحدة خطوتها بأنها تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية في حين وصفت الصين الخطوة بالاستفزازية.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.8 نقطة وأقل مستوى عند 94.3 نقطة.



وكشفت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 51.3 نقطة في الشهر الجاري بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 49.6 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في يونيو/حزيران.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6% أو ما يعادل 14 سنتا وأغلقت عند 22.85 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 15.6%، وبلغ أعلى سعر عند 23.185 دولار وأقل سعر عند 22.58 دولار.