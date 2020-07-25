شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يغلق مرتفعاً عقب صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني امام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية قوية وتجاهل المستثمرين لعدم اليقين بشأن ملف "بريكست".



واظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 13.9% خلال يونيو/حزيران في حين توقع محللون ارتفاعا بنسبة 8.3% بعدصعود بنسبة 12.3% خلال مايو/أيار.

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وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في بريطانيا إلى 53.6 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند 52 نقطة، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 56.6 نقطة أعلى من توقعات عند 51.4 نقطة.



وكان المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون قد أكدوا على أن هناك تقدما بطيئاً في المفاوضات بين الطرفين حول إعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين بروكيل ولندن عقب تنفيذ "بريكست" نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2792، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2803 في حين سجل أقل سعر عند 1.2717.