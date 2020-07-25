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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة محققا أعلى مستويات إغلاقه على الإطلاق، وذلك بعد تجاوز الحاجز الفنسي 1900 دولار خلال تعاملات اليوم للمرة الأولى منذ عام 2011 وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وركز المستثمرون على تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حيث أمرت واشنطن بإغلاق قنصلية الصين في هيوستن، لترد بكين بإغلاق قنصلية أمريكا في "تشينجدو".
وبررت الولايات المتحدة قرارها بأنها تريد حماية حقوق الملكية الفكرية ووقف عمليات التجسس، في حين ردت الصين بأن الخطوة استفزازية.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.8 نقطة وأقل مستوى عند 94.3 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4% إلى 1897.3 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق على الإطلاق، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 4.8%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1904.6 دولار وأقل سعر عند 1880.5 دولار.
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